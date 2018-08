Macaulay Culkin in The Big Bang Theory? La star spiega le strane ragioni per cui ha

optimaitalia

(Di lunedì 13 agosto 2018)in The Bigdoveva essere uno dei protagonisti della sit-com. Durante una recente intervista al podcast di The Joe Rogan Experience, l'attore di Mamma ho perso l'aereo hato leper cui ha rifiutato, per ben tre volte, di apparire nella fortunata comedy targata CBS.“Mi hanno cercato per The Big. E ho detto di no. Il modo in cui è stato lanciato era, 'Ci sono questi due astrofisici nerd e una ragazza carina che vive con loro. Andiamo!’ E loro mi hanno detto, 'Avremo dei veri fisici che faranno i conti', ma io ho risposto, 'Sto bene così, grazie.' E successivamente sono tornati di nuovo e ho ripeto di 'No' per tre volte. 'Mi sento lusingato, ma no.' Sono tornati ancora e perfino il mio manager mi stava costringendo."è consapevole dell'enorme guadagno che avrebbe avuto con The Bige forse anche per questo ...