Luigi Di Maio | l' ultimo vergognoso schiaffo a Berlusconi | ' Non temo i mercati | non siamo

Luigi Di Maio - parla la ex fidanzata Giovanna Melodia : "Silvia Virgulti causa della rottura? Penso di no..." : Se Matteo Salvini è sempre più fidanzato e innamorato di Elisa Isoardi, l'altro leader del governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, vice-Premier e Ministro del Lavoro, è di nuovo single, dopo essersi lasciato con Giovanna Melodia, avvocato e consigliere comunale sempre nelle fila del M5S. Quest'ultima è stata intervistata dal settimanale Oggi che, oltre ad aver ufficializzato ...

Luigi Di Maio è tornato con la sua ex Silvia Virgulti. Le foto verità ESCLUSIVO : Nessuno dei due volle commentare, all'epoca , - Non è dato sapere se le ragioni fossero davvero solo politiche, ma nelle questioni di cuore di Di Maio la politica c'entra sempre. E infatti poche ...

Luigi di Maio : 'Sui vaccini diciamo ai genitori che devono ascoltate i pediatri' : Luigi di Maio chiarisce quando sarebbe previsto dalla proroga per la presentazione della documentazione vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Luigi di Maio : 'Siamo unico Paese che ha il pareggio di Bilancio ed è un norma che credo vada superata' : Luigi di Maio: 'il pareggio di Bilancio è una norma costituzionale che andrà superata' 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Luigi di Maio : tutta la verità sugli uomini della mia scorta : Luigi di Maio approfitta delle telecamere di In Onda per raccontare la verità sui due carabinieri scelti come scorta personale 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Barbara Palombelli - mossa clamorosa per Stasera Italia : arruola Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Racconterò la nuova politica, i nuovi personaggi e le loro storie - ha spiegato la Palombelli : penso alla ricostruzione del Pd con la stagione del congresso, alle elezioni europee, agli equilibri ...

Luigi Di Maio esclude l'abolizione degli 80 euro e l'aumento dell'Iva : 'Tutto il governo è compatto nella volontà di non aumentare l'Iva e di non mettere le mani nelle tasche degli italiani anche per quanto riguarda la misura' del bonus degli 80 euro : lo ha assicurato ...

Augusto Minzolini : 'Così Luigi Di Maio sorpasserà Matteo Salvini' : Forse sono stati presi 'per stolti' i grillini quando Matteo Salvini gli ha rubato la scena giocando la sua partita sull'immigrazione ma adesso, scrivo Augusto Minzolini sul Giornale , 'tutti si ...

Vertenza Taranto. Renato Perrini scrive al Ministro Luigi Di Maio : Il suo è il Governo del Cambiamento, ma ad aver cambiato faccia è la politica, fatta più per conquistare qualche "like" e titoli di giornali e tg che nell'intento di risolvere davvero i problemi del ...

Luigi Di Maio - per la sua scorta pretende due carabinieri di Pomigliano D'Arco : è il suo collegio : Appena diventato ministro e vicepremier, Luigi Di Maio ha voluto subito decidere chi dovesse far parte della sua scorta. Dopo una vita dedicata a fingere di combattere i privilegi dei politici, gli ...

Luigi Di Maio dice che l’incidente di Marcinelle insegna che «Non bisogna emigrare» : Il capo politico del Movimento 5 Stelle si riferiva all'incidente avvenuto in Belgio nel 1956, in cui morirono 136 migranti italiani The post Luigi Di Maio dice che l’incidente di Marcinelle insegna che «Non bisogna emigrare» appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...

«Tra me e Luigi è finita» - parla l'ex di Di Maio : E allora, perché è finita? "La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci… Prima mi ...

Luigi Di Maio : è finita con Giovanna Melodia : L'amore non ha retto le tensioni politiche: la storia tra il vice-premier Luigi Di Maio e Giovanna Melodia è giunta al capolinea. A dichiararlo la Melodia stessa, che ha deciso di fornire i dettagli della rottura in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi: Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita. È finita ai primi di giugno, nei ...