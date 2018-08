Lorenzo è magnifico in Austria | poi Marc e Dovi

Le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 nei panni di Lucrezia Donati - l’amata di Lorenzo il Magnifico : Il conto alla rovescia è ufficiale iniziato e le prime immagini di Alessandra Mastronardi ne I Medici 2 non fanno che confermarlo. In realtà i fan del colossal internazionale sono in fibrillazione da quando il direttore generale della Rai, Orfeo, ha annunciato il ritorno delle grandi produzioni a cominciare proprio da I Medici 2. Secondo la prima programmazione sembra che i nuovi episodi della serie andranno in onda in anteprima dal 2 al 23 ...

Nel primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

I Medici 2 - il primo teaser della nuova stagione con Lorenzo il Magnifico : Oramai manca poco, sul set della seconda stagione de I Medici fervono i lavoro ed è possibile grazie ad un breve teaser vedere in tutto il suo splendore Lorenzo il Magnifico ossia l’attore inglese Daniel Sharman (Teen Wolf e Fear the walking dead). Il tweet annuncia con “immenso piacesere – madame e messeri – la presentazione in esclusiva: È con immenso piacere, Madame e Messeri, che vi presentiamo un esclusivo teaser ...

I Medici 2 - Lorenzo il magnifico : c’è la data ufficiale! Ecco quando inizia - trama - cast e tutte le anticipazioni : I Medici 2 quando inizia? In realtà la prima novità che vi segnaliamo è quella relativa al titolo della seconda stagione. Il titolo ufficiale, infatti, sembrerebbe essere i Medici, lorenzo il magnifico. Vediamo insieme trama, cast e tutte le anticipazioni sulla seconda stagione dell’amatissima fiction tv. Sono in molti a voler sapere quali aspetti storici verranno approfonditi e romanzati e su quali personaggi ci si concentrerà. Da tempo, ...