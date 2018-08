Lo spread potrebbe schizzare a 400 L' allarme di Bank of America

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) L'attuale livello ditra btp e bund decennali è "transitorio" ed "entro dicembre" il differenziale "o si restringerà verso quota 170 punti base" oppure "schizzerà verso 400". È quanto ha scritto in una nota ai clientiof- Merrill Lynch, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Oggi lotra Btp e Bund ha chiuso a 278,8 punti.A decidere la direzione dello, spiega Bofa, sarà la legge di bilancio: in caso di moderato ampliamento del deficit localerà mentre se il parlamento dovesse approvare una manovra sgradita ai mercati decollerà, con gli investitori che si posizioneranno in vista di un probabile downgrade dell'Italia da parte delle agenzie di rating.Per Bofa Merrill Lynch è improbabile che il nostro Paese perda l'investment grade, per il quale servirebbe un declassamento multiplo e che ...