Lo spread Btp-Bund sfiora i 280 punti Di Maio | non temo attacco mercati

Lo spread Btp-Bund sale tra incertezze e il crollo della Lira turca - : Con lo spread occorre fare i conti. Rialza la testa tra le incertezze sulla futura manovra economica, le parole di Giorgetti e il crollo della Lira turca. E a breve, sull'Italia, ci saranno i giudizi ...

spread Btp-Bund apre a 270 punti : ANSA, - ROMA, 13 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre la settimana in rialzo a 270,2 punti base, da 266 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 3,024%.

spread Btp chiude in rialzo a 266 punti : ROMA, 10 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso rialzo a 266 punti base, dai 252 della chiusura di ieri, dopo aver sfiorato i 270 punti , a 269, nelle ultime battute di una seduta dominata ...

Mercati - spread in altalena tra vendite dal Giappone e calmiere del Tesoro. “Ma per i Btp la resa dei conti sarà a settembre” : Cosa sta succedendo ai titoli di Stato italiani? Scossoni fisiologi in un periodo con scambi ridotti come quello estivo o avvisaglie di tempesta? Alcuni fatti degli ultimi giorni inducono a porsi qualche interrogativo. Il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi, il famigerato spread, è ormai stabilmente 100 punti sopra i valori pre-elezioni. A differenza di quanto accaduto a Spagna o Portogallo, dove l’aumento di ...

spread Btp-Bund chiude a 252 punti : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in leggero rialzo a 252 punti base, dai 250 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni italiano è al 2,89%. 9 agosto 2018 Diventa ...

Bancari in tensione su rialzo spread BTP-Bund : Teleborsa, - Si muove con debolezza il comparto Bancario di Piazza Affari sul riacutizzarsi delle tensioni sui titoli di stato italiani in scia alle fibrillazioni in seno al governo sulla legge di ...

spread Btp/Bund scende a 247 : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Lo Spread fra Btp e Bund segna un lieve calo a 247 punti base da 251 di ieri, livello mantenuto stamani. Il rendimento del decennale italiano è al 2,87%. DOC

spread Btp/Bund apre a quota 251 : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Avvio stabile per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale, nei primi scambi, segna 251 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano ...

