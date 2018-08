Lo spettacolo delle Perseidi | la scorsa notte il picco di stelle cadenti | ecco le FOTO

Stasera il picco delle stelle cadenti di Agosto : è la notte delle Perseidi - uno spettacolo da non perdere : Nell’emisfero boreale il mese di Agosto è quello in cui anche chi non è astronomo o astrofilo ha più occasioni per volgere lo sguardo al cielo stellato. Inoltre, ci si trova spesso fuori dalle grandi città in località nelle quali non ci sono luci accecanti che ne cancellano alla vista lo spettacolo. Per questi motivi, il cielo di Agosto suscita da sempre un particolare interesse. Le suggestive scie delle Perseidi, le meteore note a tutti ...

Notte di San Lorenzo 2018/ Video 10 agosto - stelle cadenti nel cielo : lo spettacolo delle Perseidi : Notte di San Lorenzo 2018, ieri 10 agosto: Video, social network invasi dalle stelle cadenti e da desideri espressi, ecco alcuni messaggi tra serio e faceto sul web(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Astronomia - il picco delle stelle cadenti quest’anno non è a San Lorenzo : tutte le info utili per il grande spettacolo delle Perseidi : Il grande spettacolo delle stelle cadenti si rinnova come ogni anno a metà agosto. Quest’anno il picco delle Perseidi si avrà nella notte tra 12 e 13 agosto. Lo sciame meteoritico delle Perseidi è un fenomeno visibile in estate in direzione della costellazione del Perseo e si manifesta come una serie di scie luminose molto rapide che solcano il cielo notturno. Per poter ammirare questo fenomeno consigliamo di recarsi in posti molto bui, ...

Stelle cadenti - spettacolo assicurato per il picco delle Perseidi anche grazie all’assenza della Luna : i consigli dell’INAF : L’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) ha pubblicato sul proprio sito internet un manuale con tutti i consigli utili per lo spettacolo delle Stelle cadenti: Tra la fine di luglio (quest’anno, il 17 luglio) e la prima metà di agosto (grosso modo fino al 24) arrivano le cosiddette “lacrime di san Lorenzo”, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi, il cui picco quest’anno si registra tra le ore 16 del 12 agosto e le ore 4 della ...

Astronomia - straordinarie osservazioni grazie al VLT Survey Telescope : lo spettacolo delle “galassie ellittiche” : Mentre il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO può vedere gli oggetti astronomici più deboli in nitidi dettagli, quando gli astronomi vogliono capire come si sono formate le molteplici e varie strutture delle galassie devono utilizzare un tipo di telescopio completamente diverso, con un campo di vista molto più grande. Il VST (VLT Survey Telescope) è proprio quello che serve. È stato progettato per esplorare vaste distese degli ...

MotoGP - GP Austria. Riviviamo lo spettacolo delle ultime edizioni : 2017: Marquez-Dovi, un duello epico! Dopo alcuni giri in testa da parte di Lorenzo, il GP d'Austria diventa un duello tra Dovizioso e Marquez. Attorno a metà gara i due cominciano a contendersi la ...

Serie A - sarà grande spettacolo : ecco le probabili formazioni delle venti squadre italiane : probabili formazioni– sarà una Serie A stellare quella che inizierà tra qualche giorno. Erano anni che non assistevamo ad una campagna acquisti così sfarzosa (Cristiano Ronaldo in primis) e di certo lo spettacolo non mancherà. ecco IN DETTAGLIO COME GIOCHERANNO LE squadre: Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Reca; Pasalic; Zapata, Gomez. All: Gasperini (Confermato). Bologna (3-5-2): ...

MotoGP - GP Rep. Ceca. Riviviamo lo spettacolo delle ultime edizioni : 2017: Marquez, tempismo perfetto Il via viene dato con pista bagnata, ma il tracciato si sta asciugando in fretta, quindi il passaggio alla moto da asciutto diventa cruciale. Marquez, precipitato in ...

Eclissi lunare 2018 - lo straordinario spettacolo delle fasi della Luna Rossa - di Marte e della Via Lattea dal selvaggio Aspromonte [FOTO] : 1/6 Foto di Massimiliano Pedi ...

Il canto delle cicale a Passirano - spettacolo per bambini : Le serate delle cicale del Teatro Telaio Il canto delle cicale è un mese di spettacoli di teatro, circo, clownerie, musica, pupazzi e burattini che faranno divertire bambini e famiglie in diverse ...

Al Premio Agnes news e spettacolo la notte delle stelle : notte magica a Sorrento, dove, nella cornice incantata di Marina Grande, si è conclusa la decima edizione del 'Premio Biagio Agnes'. Due giorni di cultura e spettacolo nel nome e nel ricordo del ...