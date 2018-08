Lo smartphone pieghevole di Samsung non vuole farsi anticipare al fotofinish | ma neanche

Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe arrivare prima del previsto : Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe essere pronto prima di quanto previsto e debuttare già agli inizi del 2019. L'articolo Lo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe arrivare prima del previsto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi tra Mi MIX 3 e il sogno dello smartphone pieghevole : Cresce l'attesa per Xiaomi Mi MIX 3, che potrebbe avere un design full screen senza cornici. Intanto il produttore cinese pensa al suo smartphone pieghevole.

Huawei si dice pronta a lanciare il primo smartphone pieghevole : ... l'azienda coreana ha comunque progetti grandiosi anche più in generale: nel 2018 Huawei punta a sorpassare Apple e diventare il secondo produttore di smartphone al mondo, dietro Samsung. Il 18 ...

Huawei vuole bruciare Samsung sullo smartphone pieghevole : I cinesi starebbero investendo per presentare il primo dispositivo del genere, di cui si parla da anni, prima dei coreani

smartphone pieghevole : Huawei vuole battere Samsung : Huawei vuole battere Samsung ed essere la prima società a presentare uno Smartphone pieghevole. È ciò che rivela Nikkei Asian Review che cita non precisate fonti e analisti del settore, ma è davvero possibile? Samsung sta lavorando da anni ai display flessibili, è stata la prima e punta ad essere la prima a presentare uno Smartphone pieghevole sul mercato. Ma i concorrenti non stanno a guardare anche se sono hanno un certo ritardo rispetto ...

smartphone Huawei pieghevole prima del Samsung Galaxy X? Tutto possibile : Vedremo ben presto uno Smartphone Huawei pieghevole, ancor prima della stessa rivoluzione prevista dal concorrente Samsung con la linea Galaxy X o con un device con un'altra etichetta? Secondo l'autorevole fonte GizChina, sarebbe in corso una brusca accelerazione in tal senso e l'azienda cinese sarebbe pronta pure a fare scacco matto alla concorrenza. Per chi si fosse perso le mossa di Samsung, è bene sottolineare con la serie Galaxy X si ...

Huawei vuole lanciare il suo smartphone dallo schermo pieghevole prima di Samsung : (Foto: Boe) Sono letteralmente anni ormai che si parla del fantomatico smartphone pieghevole a schermo singolo sviluppato da Samsung che dovrebbe finalmente vedere la luce nel 2019. Dopo tutto questo tempo passato a rifinire il gadget del futuro però il gruppo coreano potrebbe farsi sorpassare proprio all’ultimo secondo e dover cedere lo scettro di primi al traguardo agli avversari di Huawei. Lo riferisce Nikkei, secondo cui il produttore ...

Nel 2019 arriva lo smartphone Samsung con schermo pieghevole : Samsung ha in programma di portare sul mercato uno smartphone con schermo pieghevole agli inizi del 2019. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della materia. Il dispositivo pieghevole andrebbe a rappresentare il terzo top di gamma dell'azienda coreana, accanto alle linee Galaxy S e Galaxy Note. All'inizio sarebbe commercializzato in mercati specifici, come quello dei videogiocatori, per poi avere un debutto più ...

LG brevetta un display per uno smartphone pieghevole : Il 2019 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli e pare che oltre a Samsung e Huawei anche LG sia pronta a lanciare il suo primo modello

Samsung Galaxy X - lo smartphone pieghevole che costerà più di un iPhone : Indietro 15 giugno 2018 2018-06-15T12:41:12+00:00 ROMA – Dovrebbe arrivare nel 2019 ma a un prezzo che potrebbe far titubare tanti nell’acquisto: si tratta del Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che la casa di produzione coreana ha in cantiere. Il telefono, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe costare circa 1850 dollari. 1600 euro il corrispettivo in euro. […] L'articolo Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che costerà più di ...

SAMSUNG GALAXY X PIEGHEVOLE/ Il nuovo smartphone sarà prodotto in quantità limitata per sondare il mercato : SAMSUNG GALAXY X PIEGHEVOLE, il nuovo smartphone costerà più dell'iPhone X? Preparate 1.600 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo anno: ecco le ultime

Lo smartphone pieghevole di Samsung costerà il doppio dell'iPhone X : Secondo gli esperti Samsung ha intenzione di rivoluzionare definitivamente il mondo della telefonia mobile con questo nuovo dispositivo. Per il mercato degli smartphone, infatti, non è un momento ...

Galaxy X : smartphone Android pieghevole - il più costoso di tutti : Galaxy X è lo smartphone Android più atteso di sempre, anche da chi non è proprio il fan più accanito di Samsung. Il motivo è presto detto, rivoluzionerà il modo in cui concepiamo i dispositivi mobili, dal 2019 (se sarà l’anno decisivo) tutto cambierà nel mercato degli smartphone. Galaxy X: l’anno prossimo, prezzo elevato Certo, il cambiamento non sarà improvviso, saranno in tanti a seguire la strada aperta dalla società sudcoreana, ...