Lo chef stellato Giancarlo Morelli si lamenta dei clienti su Instagram | bufera sui social

Addio a Joel Robuchon - lo chef più stellato del mondo : Dopo Paul Bocuse, la Francia perde un altro grande maestro della cucina: è scomparso a Ginevra 16 agosto 2018 Joël Robuchon, 73 anni, uno degli chef più celebri e il «più stellato» del mondo. Nella sua carriera ha collezionato 32 stelle Michelin in tre continenti con 12 locali tra Monaco, Hong Kong, Las Vegas, Macao, Tokyo e Bangkok e Parigi. LA STORIA Francese di Poitiers, classe ’45, figlio di minatori, nel seminario in cui era entrato ...

