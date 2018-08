L' Italia trionfa in tutti gli sport Solo l' Atletica va piano

Come la cultura militare sta trionfalmente entrando nelle scuole Italiane : Da Lupetto Vittorio, la mascotte dell'Esercito per i più piccoli, alle linee di tiro nelle caserme aperte anche ai bambini, dai simulatori di software militari all'addestramento sportivo: oltre che nella realtà digitale, nel mondo accademico e nell'informazione, le Forze Armate sono entrate anche nelle scuole.Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : Yassine Rachik - gara della vita per l’azzurro! Bronzo nella maratona - l’Italia trionfa nella classifica a squadre! : Impresa letteralmente incredibile, magica e inattesa di Yassine Rachik agli Europei 2018 di Atletica leggera: l’azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nella maratona che si è corsa lungo le strade di Berlino, ha realizzato un vero e proprio numero che alla vigilia era solo nei sogni più remoti e ha conquistato il terzo gradino del podio contro ogni pronostico. Il 25enne di origini marocchine, arrivato nel nostro Paese ...

Moto3 - GP Austria 2018 : doppietta Italiana! Marco Bezzecchi trionfa e allunga nel Mondiale! 2° Bastianini - 3° Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota italiano della KTM è protagonista di una gara eccezionale, in testa per quasi tutti i giri ad un ritmo molto veloce. Un successo di grande maturità del romagnolo che ha preceduto un Enea Bastianini (Honda) in grande rimonta e distanziato di 473 millesimi, mentre conclude in terza piazza un fantastico Jorge ...

Moto3 – Doppietta Italiana al Red Bull Ring : Bezzecchi trionfa al Gp d’Austria : Bezzecchi-Bastianini show al Red Bull Ring: speciale Doppietta italiana al Gp d’Austria, applausi per Martin E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Austria: in attesa della gara della MotoGp del pomeriggio, ad aprire le danze sono stati i giovani della Moto3. Una gara mozzafiato con un finale di fuoco: applausi per i tre piloti che saliranno a breve sul podio. Partito per la prima volta in carriera dalla pole position, ...

Europei nuoto - l’Italia fa il pieno di ori a Glasgow : trionfano Codia - Panziera e Quadarella (al terzo successo personale) : Piero Codia, Margherita Panziera e Simona Quadarella: dagli Europei di nuoto di Glasgow arrivano tre ori uno in fila all’altro per l’Italia. Il primo, quello del 28enne, è anche il più inaspettato. Codia vince a sorpresa i 100 farfalla con il tempo di 50.64, diventando il primo italiano a nuotarli sotto i 51”. Poi è arrivato il trionfo della 22enne trevigiana: anche per lei nuovo record italiano e dei campionati nei 200 dorso. ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia padrona al volteggio! Doppietta stellare - Asia d’Amato trionfa su Giorgia Villa : Non ci ferma più nessuno, siamo letteralmente imbattibili, siamo la piccola armata del Vecchio Continente inscalfibile da tutte le avversarie. L’Italia continua a incantare con le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica e domina letteralmente la Finale di Specialità al volteggio confezionando una magistrale Doppietta. Dopo aver conquistato l’oro a squadre e quello all-around con Giorgia Villa, la nostra Nazionale stritola ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Stiblj e Morandin trionfano nel Solo Dance. Lucaroni in testa dopo lo short : La serena cittadina di Folgaria (Trento), perla dell’Alpe Cimbra nel cuore del Trentino, sta ospitando in questi giorni il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, evento atteso da tutti gli appassionati della disciplina a livello mondiale visto l’altissimo tasso tecnico proposto dai partecipanti in gara. Nella specialità del Solo Dance, dopo un vero scontro tra titani, in ambito ...

Calcio : B Italia trionfa al Supercupni : ROMA, 27 LUG - Il cielo d'Irlanda si tinge d'azzurro azzurro. La B Italia infatti sconfigge in finale i padroni di casa del Co Down 2-0 e si aggiudica il prestigioso torneo internazionale Supercupni ...

Giro d’Italia di handbike - alla quarta tappa trionfa Glisoni : Roccaraso accoglie con passione la quarta tappa del Giro d’Italia di hadbike, che ha visto arrivare per primo al traguardo Alberto Glisoni Domenica 22 luglio 2018 si è svolta a Roccaraso in Abruzzo la quarta tappa del Giro d’Italia di handbike. «Roccaraso ci ha riservato un’accoglienza spettacolare e l’organizzazione a cura del Pedale Sulmonese é sempre una garanzia di professionalità e successo. Il territorio ed il ...

L'Italia trionfa all'American Solar Challenge : Riusciranno i nostri eroi?, mi sono chiesto in questi giorni mentre dagli Stati Uniti mi arrivavano notizie sempre più entusiasmanti dall’American Solar Challenge, la competizione più pazza dal mondo per macchine alimentate da energia solare, dal Nebraska all’Oregon, passando per il Wyoming e l’Idaho, l’America vera, quella del Far West, con i deserti, i canyon, le foreste. E loro, i concorrenti lì, ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali juniores 2018 : Italia sesta nel libero a squadre. Altra giornata trionfale per la Russia : Quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di Nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria) e Russia ancora dominatrice. Nella finali in programma del libero a squadre e del duo misto, nel tecnico, è stata sempre la Nazionale dell’Est ad imporre la propria legge. Nella prova riservata alle nazioni le russe hanno totalizzato il grandioso punteggio di 93.6667 con valutazioni elevate nell’esecuzione ...

Mondiali 2018 Russia - trionfa la Croazia 'Italiana' : in gol Perisic e Mandzukic : Perisic e Mandzukic, due facce "cattive" da far paura. Il primo sorride qualche volta in più, ma entrambi svolgono il loro compito al meglio: aiutano la squadra e fanno gol. Due uomini che porteresti ...