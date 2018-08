L' Italia azzurra chiude gli European Championship 2018 con un medagliere da potenza

Europei Ciclismo su strada – Apoteosi azzurra! Bastianelli Campionessa d’Europa : oro pazzesco in volata per l’Italia : Marta Bastianelli si laurea Campionessa D’Europa: medaglia d’oro per l’Italia negli Europei di Ciclismo su strada. volata pazzesca dell’azzurra che batte le favorite olandesi Pomeriggio di grande Ciclismo per le strade cittadine di Glasgow che ospitano la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada. La gara si corre lungo le vie principali della famosa città scozzese, in un circuito cittadino che ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova firma il record Italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l’Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e le riserve Domiziana Cavanna e Federica Sala ...

Ginnastica - CAMPIONESSE D’EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : La consacrazione definitiva, l’apoteosi più attesa, una pagina di storia che si scrive, un trionfo epocale che rimarrà negli annali della Polvere di Magnesio, un pomeriggio che segnerà un nuovo spartiacque per la Ginnastica artistica entro i nostri confini. L’Italia ha vinto l’oro a squadre tra le juniores agli Europei 2018: apoteosi pura all’SSE Hydro di Glasgow, lacrime di gioia in terra scozzese, una prestazione che ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna con Filippo Tortu - corri veloce verso le medaglie. La copertina azzurra per una magia : Filippo Tortu sarà la carta più promettente dell’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: puntiamo proprio sul nostro fenomeno della velocità per risplendere nella rassegna continentale e sognare in grande. Ormai il 20enne è il volto copertina dell’intero movimento, è esploso definitivamente in questa stagione grazie a un crescendo rossiniano di prestazioni che lo ha portato a ...

Ciclismo – Europei MTB : subito un sorriso per l’Italia - oro per la Nazionale azzurra nella staffetta : Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti fanno l’impresa e conquistano il primo gradino del podio nella prova a staffetta, davanti a Svizzera e Danimarca L’impresa era nell’aria, ma realizzarla fa tutto un altro effetto: è subito medaglia d’oro per la Nazionale azzurra, che conquista il primo gradino del podio nella prova d’esordio di questi Europei MTB, quella a ...

Scherma – Mondiali 2018 : niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

Scherma - Mondiali 2018 : la spada maschile azzurra delude. Nessun Italiano agli ottavi : Sedicesimi di finale fatali agli spadisti azzurri ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Purtroppo Nessuno dei quattro italiani è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi, finendo con largo anticipo il loro cammino nella rassegna iridata. Neanche la fortuna ha supportato gli azzurri, visto che i tre presenti al secondo turno sono stati eliminati tutti per una sola stoccata. Il campione in carica Paolo Pizzo ritornava in pedana ...

Scherma - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il fioretto guida la spedizione azzurra : Domani cominciano i Mondiali di Scherma a Wuxi. C’è grande attesa per l’Italia, che vuole riscattare un Europeo che l’ha vista subire il sorpasso nel medagliere dalla Russia. La squadra azzurra si presenta in terra cinese con grandi ambizioni e con la volontà di riprendersi il ruolo di miglior nazione al mondo, proprio come era successo nella passata stagione a Lipsia. Nella scorsa edizione l’Italia ha conquistato nove ...

Diretta/ Finlandia Italia Under 19 (risultato finale 0-1) streaming video e Rai : vittoria azzurra! : Diretta Finlandia Italia Under 19: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che è valida come esordio della nostra nazionale agli Europei di categoria (girone A)(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:47:00 GMT)

