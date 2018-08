L' Iran ha presentato un missile balistico di nuova generazione

No - AlmIrante e ciò che ha rappresentato non meritano una strada : Qualche giorno fa mi sono complimentato con Virginia Raggi. Ho scoperto che il prossimo 20 giugno un piazzale di Villa Ada verrà intitolato a un mio vecchio amico ucciso 12 anni fa a Gerusalemme: si chiamava Angelo Frammartino, non aveva neanche 24 anni, era un costruttore di pace, un volontario, un giovane impegnato a costruire un futuro migliore. Venne ammazzato nei pressi della Porta di Erode, accoltellato da un palestinese suo coetaneo, un ...