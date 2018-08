Lira turca senza pace Milano chiude in rosso | tasso Btp decennale al 3%

Lira turca -7% sul dollaro - ma grazie ai rumor Brunson recupera da minimi intraday : Sessione indubbiamente volatile per la Lira turca che, pur avendo seguito prevalentemente un trend al ribasso, è stata interessata da una fiammata improvvisa, nel momento in cui hanno iniziato a ...

Lira turca ancora giù. Il tasso sui BTp decennali sfonda il 3% - banche sotto pressione : La crisi di Istanbul alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei che sono ancora in flessione. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con lo spread vicino a 280 pb. Wall Street apre positiva...

Lira turca - il «whatever it takes della Banca centrale non basta : La Turchia ha messo a punto un piano di azione economico che sarà attuato da subito, già questa mattina, al fine di allentare le tensioni degli investitori. La Banca centrale ha ridotto i coefficienti di riserva obbligatoria in lire e valuta estera per gli istituti di credito turchi iniettando liquidità nel sistema finanziario per nove miliardi di dollari...