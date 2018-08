Lira turca sempre più giù | nuovi minimi sul dollaro

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Lacontinua a registrare dati negativi,più preoccupanti. Un nuovo pericoloso strappo al ribasso è stato registrato nelle ore di contrattazione in Asia, quando la valuta ha segnatocontro ilUsa, arrivando a cedere oltre l'11% complici le parole del presidente turco Erdogan che ieri non ha mostrato segnali di arretramento nella disputa con gli Usa e dichiarando che il paese è in "guerra economica" escludendo la possibilità di un accordo con il Fmi.Nelle ore precedenti la moneta era scesa del 5,9% ed è arrivata a toccare, in apertura dei mercati, quota 7,21 sul. Un dato preoccupante perché è al di sopra della cosiddetta "soglia del pericolo" che si assesta sul 7. Una leggera ripresa è arrivata dopo che il ministro delle Finanze, Berat Albayrak, ha assicurato in un'intervista al ...