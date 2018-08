Lira turca in caduta libera | lo ZAR cade

Focus sulla Turchia a seguito del crollo della Lira turca : Il ruolo del settore edilizio all'interno dell'economia, ad esempio, è paragonabile a quello registrato in Spagna o in Irlanda prima della crisi europea. Paul McNamara crede anche che la Turchia ...

Ancora a picco la Lira turca : Roma, 13 ago., askanews, - I mercati ignorano le parole della Banca centrale della Turchia. Il tentativo di rassicurare gli investitori è caduto nel vuoto e gli indicatori finanziari turchi vivono un'...

Borse deboli su crisi turca. Giù la Lira. Ko Bayer dopo condanna Monsanto : La questione turca alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei che, dopo la caduta del 2% della Borsa di Tokyo, sono ancora in flessione. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con il Btp 10 anni che torna sopra il 3% di rendimento....

Lira turca ai nuovi minimi - scatta piano per sedare tensioni : Dopo che si è aperta la crisi diplomatica e a colpi di sanzioni e dazi con gli Stati Uniti, l'economia sta pagando le conseguenze di una crisi valutaria senza precedenti in Turchia. La banca centrale ...

La crisi della Lira turca spaventa i mercati. Spread in rialzo - : Nuovo tonfo della moneta di Ankara, sotto pressione dopo il tracollo di venerdì scorso. Erdogan attacca e parla di complotto internazionale e di una guerra che ha un movente politico, piuttosto che ...

Borsa - la Lira turca trascina nel baratro i titoli italiani : il tonfo - chi sprofonda : Mercato azionario debole in apertura, in sintonia con le altre borse europee, sul perdurare dei timori per la crisi turca. L'indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 20.953 punti, All Share sul -0,66%. Sul ...

Su lo spread - Borse in calo Altro tonfo della Lira turca : «Il crollo della lira turca che è iniziato lo scorso maggio ora sembra certamente spingere l'economia della Turchia in recessione e può trascinare una crisi bancaria», ha detto secondo quanto ...

La Lira turca torna alla mercé delle Borse : Ma queste misure non sono per niente gradite a Erdogan, il quale non è mai stato convinto dalla necessità di 'riequilibrare' l'economia.

Azioni Unicredit e crollo Lira turca : dopo il sell-off - comprare a questi prezzi conviene? : Secondo gli analisti di Credit Suisse, la partecipazione di Unicredit nella banca Turca sarebbe da liquidare " se si pensa al veloce deterioramento dell'economia Turca e che la riserva valutaria di ...

Nuovo crollo per la Lira turca : Ancora un crollo per la lira turca. La valuta è scesa ai minimi storici sui mercati asiatici lunedì, continuando il crollo di venerdì di oltre il 20% rispetto al dollaro . Attualmente ci voglio 7 lire ...

Turchia - le rassicurazioni di Ankara risollevano la Lira turca dopo la tempesta : Non si arresta la bufera finanziaria sulla lira turca , che continua a perdere pesantemente terreno nei confronti delle principali divise internazionali mettendo in allerta tutte le borse mondiali per ...