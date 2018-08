Lira turca | il «whatever it takes della Banca centrale non basta

Lira turca ancora giù. Il tasso sui BTp sfonda il 3% - banche sotto pressione : La crisi di Istanbul alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei che sono ancora in flessione. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con il Btp 10 anni che torna sopra il 3% di rendimento....

Trump ha messo in ginocchio una Lira turca già debolissima : Secondo il presidente Erdogan la Turchia è in “guerra economica” contro poteri esterni. Ma anche le politiche monetarie interne possono aver aiutato la crisi. Leggi

Focus sulla Turchia a seguito del crollo della Lira turca : Il ruolo del settore edilizio all'interno dell'economia, ad esempio, è paragonabile a quello registrato in Spagna o in Irlanda prima della crisi europea. Paul McNamara crede anche che la Turchia ...

Lira turca ai nuovi minimi - scatta piano per sedare tensioni : Dopo che si è aperta la crisi diplomatica e a colpi di sanzioni e dazi con gli Stati Uniti, l'economia sta pagando le conseguenze di una crisi valutaria senza precedenti in Turchia. La banca centrale ...

Borsa - la Lira turca trascina nel baratro i titoli italiani : il tonfo - chi sprofonda : Mercato azionario debole in apertura, in sintonia con le altre borse europee, sul perdurare dei timori per la crisi turca. L'indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 20.953 punti, All Share sul -0,66%. Sul ...