L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE vi aiuta a trovare la migliori Offerte su GearBest

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE avrà dei sentimenti? : Pubblichiamo di seguito un estratto dal libro La guerra delle intelligenze, di Laurent Alexandre (EDT, 18 euro, 307 pagg). Tutti i diritti riservati all’editore EDT. —————————————– Nonostante quanto sostengano i difensori delle tesi “spiritualiste” o “dualistiche”, secondo i quali la coscienza di sé ha bisogno di un soffio trascendente per esistere, ...

Noi umani sopravviveremo alL’INTELLIGENZA artificiale? : “Se l’intelletto diventasse non solo produttore, ma anche prodotto della tecnologia, potrebbe allora generarsi un circolo vizioso imprevedibile e dalle conseguenze potenzialmente pericolose”, scrive Murray Shanahan, professore di robotica cognitiva dell’Imperial College di Londra. Il suo libro, La rivolta delle macchine (Luiss University Press) è incentrato su una possibilità da sempre dibattuta nella storia della tecnologia e spesso ritenuta ...

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE gioca da broker : Saxo bank investe nel fintech : (Foto: Shutterstock) Il via scatterà in autunno, per ora si attende che Banca d’Italia e Consob diano l’imprimatur. Saxo bank e Banca Generali sono sulla griglia di partenza, pronte a testare sul campo la solidità della loro “alleanza strategica“ annunciata e minuziosamente messa a punto in questi lunghi mesi. Più simile a un “binomio” che a un semplice accordo commerciale, la partnership ha un obiettivo ...

Tutti i limiti delL’INTELLIGENZA artificiale : Blade Runner “L’intelligenza artificiale è una delle cose più importanti sulle quali l’umanità stia lavorando: è più pervasiva dell’elettricità o del fuoco”. La frase pronunciata qualche mese fa da Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, rende bene l’idea di quali e quante siano le aspettative riposte nelle potenzialità del deep learning: una tecnologia in grado già oggi di affiancare i medici nelle diagnosi delle malattie, di ...

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE è pronta a funzionare alla velocità della luce : L‘intelligenza artificiale mette il turbo e si prepara a funzionare alla velocità della luce, grazie a un dispositivo ottico stampato in 3D alla base di una rete di neuroni artificiali, che imita quella naturale del cervello. Descritto sulla rivista Science, il dispositivo è stato messo a punto dal gruppo coordinato da Aydogan Ozcan, dell’università della California a Los Angeles (Ucla). Le reti neurali artificiali sono alla base dei ...

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE aiuta i calciatori a evitare gli infortuni : (foto: Chris Ryan/Getty Images) L’intelligenza artificiale oggi si spinge ancora più in là dei suoi limiti: un complesso algoritmo basato sul machine learning è stato in grado di prevedere con buona precisione la probabilità che un calciatore professionista vada incontro ad un infortunio. Il risultato è frutto di una ricerca in gran parte italiana, ottenuto da un gruppo dell’Università di Pisa, del Consiglio nazionale delle ricerche, ...

Hai perso la valigia in aeroporto? L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ti aiuta a ritrovarla : di Nicole Kobie I bagagli smarriti provocano il caos nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Non è solo un problema per la persona che ha perso la sua valigia, ma genera disagi allo staff della stazione e al personale di sicurezza, e oltre che ritardi per gli altri viaggiatori quando un binario o un terminal sono chiusi per questioni di sicurezza. Risolvere questo tipo di problemi è l’idea alla base della Social Innovation: trovare ...

Honor e L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE : progetti importanti in vista! : Honor ha in mente qualcosa di importante che riguarda l'intelligenza artificiale. Si capisce da un recente post condiviso dal Presidente del brand, George Zhao, che tramite Weibo, annuncia l'esistenza di un piano senza tuttavia sbottonarsi affatto su che cosa abbia in cantiere. L'immagine allegata allo stesso dà poi l'idea di qualcosa di particolarmente rivoluzionario. L'articolo Honor e l’intelligenza artificiale: progetti importanti in ...

Xiaomi vuole introdurre L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni : Xiaomi è pronta a portare i router nel futuro. L’idea dell’azienda cinese è quella di installare una intelligenza artificiale nel software dei propri router, […] L'articolo Xiaomi vuole introdurre l’intelligenza artificiale sui suoi router per aumentare la velocità delle operazioni proviene da TuttoAndroid.

Il ruolo delL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE nei Mondiali di calcio 2018 : L’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di machine learning stanno rapidamente trasformando il nostro modo di sperimentare il mondo. Il campionato calcistico internazionale più atteso amplifica le emozioni dei tifosi di ogni squadra, ma probabilmente pochi tra questi riflettono su come l’intelligenza artificiale incida sulle partite. Eppure, siamo di fronte a tecnologie all’avanguardia che cambiano sia il modo di ...

Groupe PSA e Inria : OpenLab per L’INTELLIGENZA Artificiale : Groupe PSA e Inria annunciano la creazione di un OpenLab dedicato all’Intelligenza Artificiale. Le tematiche studiate riguarderanno il veicolo intelligente e a guida autonoma, i servizi di mobilità, la produzione, gli strumenti di progettazione, il design, il marketing digitale, la qualità e la finanza. Carla Gohin, Direttrice della Ricerca & dell’Ingegneria Avanzata di Groupe PSA: […] L'articolo Groupe PSA e Inria: OpenLab per ...

Honor Note 10 in arrivo con il supporto alL’INTELLIGENZA artificiale : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una nuova immagine teaser di Honor Note 10, la quale ci conferma che lo smartphone supporterà l'AI L'articolo Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - il futuro della selezione degli embrioni : Storicamente, il ruolo dell’embriologo è stato e rimane fondamentale nella valutazione e selezione degli embrioni vitali ad essere trasferiti nell’utero materno nei trattamenti di Riproduzione Assistita. Questa premessa costituisce il punto di avvio dello studio del titolo “Using Artificial Intelligence (AI) and Time-Lapse to improve human blastocyst morphology evaluation”, che il Dottor Marcos Meseguer, embriologo di IVI Valencia, ha presentato ...