Liam Payne ha passato il weekend in Italia con la modella Cairo Dwek

Liam Payne : dopo Cheryl - ora starebbe con un’ereditiera 18enne : Lei è Maya Henry The post Liam Payne: dopo Cheryl, ora starebbe con un’ereditiera 18enne appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne starebbe flirtando con una modella - dopo la fine con Cheryl : Avevano annunciato di essersi lasciati a inizio luglio The post Liam Payne starebbe flirtando con una modella, dopo la fine con Cheryl appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne ha già dimenticato Cheryl Cole : avvistato con un’altra : One Direction, Liam Payne avvistato con una modella inglese dopo la fine della storia d’amore con Cheryl Cole Liam Payne ha già dimenticato Cheryl Cole, la madre del figlio Bear. Il cantante degli One Direction è stato avvistato con una modella inglese di nome Cairo. Secondo quanto rivela il Mirror, i due hanno trascorso di […] L'articolo Liam Payne ha già dimenticato Cheryl Cole: avvistato con un’altra proviene da Gossip e Tv.

Liam Payne : Cheryl risponde a chi pensa che ci sia sua mamma dietro alla separazione : Un messaggio molto scocciato The post Liam Payne: Cheryl risponde a chi pensa che ci sia sua mamma dietro alla separazione appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati : “Siamo tristi di annunciare che ci siamo separati. È stata una decisione difficile da prendere. Abbiamo ancora tanto amore l’uno per l’altro come famiglia. Bear è il nostro mondo e vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questo momento, mentre cerchiamo di gestire la situazione insieme”. Questo il tweet congiunto che Cheryl Cole e Liam Payne hanno pubblicato sui rispettivi profili per comunicare ai fan che la loro ...

Liam Payne e Cheryl : la storia completa della loro relazione : Dal primo incontro alla rottura The post Liam Payne e Cheryl: la storia completa della loro relazione appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati - l'annuncio ufficiale : Un fulmine a ciel sereno. Nella notte Liam Payne e Cheryl Cole hanno annunciato al mondo la loro clamorosa separazione. Dopo quasi 3 anni d'amore, la coppia è scoppiata. prosegui la letturaLiam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati, l'annuncio ufficiale pubblicato su Gossipblog.it 02 luglio 2018 10:46.

Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati - l’annuncio su Twitter : “Bear è il nostro mondo” : Liam Payne e Cheryl Cole si sono lasciati. L'annuncio ufficiale ha raggiunto Twitter nelle scorse ore per tranquillizzare i fan a proposito della loro separazione. La coppia ha dichiarato di volersi ancora bene e di voler pensare, innanzitutto, al bene del piccolo Bear, il figlio avuto lo scorso anno. Bear ha visto la luce a marzo del 2017 e oggi ha un anno e pochi mesi. Come già noto e riportato da diversi siti web nelle scorse settimane, ...

Liam Payne e Cheryl si sono lasciati : "Le nostre strade si dividono" The post Liam Payne e Cheryl si sono lasciati appeared first on News Mtv Italia.

Liam Payne in tour nel 2019 prima della reunion con gli One Direction : ci saranno concerti anche in Italia? : Liam Payne in tour nel 2019: il cantante annuncerà a breve le date della tournée che accompagnerà il primo progetto a solista del cantante degli One Direction. Intervistato dal Daily Star, Liam Payne ha svelato alcune novità circa la sua carriera da solista: il cantante pubblicherà il suo primo album di inediti il prossimo 14 settembre, mentre sarà in tour in tutto il mondo a partire dal 2019. "Il mio album uscirà entro la fine dell'anno ...

Liam Payne al Pride di Londra con una linea di scarpe a tema disegnata per Adidas (foto) : Anche Liam Payne al Pride di Londra a supporto della comunità LGBTQ: la sfilata avrà luogo il prossimo 7 luglio e vedrà la partecipazione anche di diverse star della musica inglese e internazionale. Liam Payne al Pride di Londra sfilerà insieme a tanti altri artisti sul carro dal nome Prouder, dove sarà presente anche lo speaker della BBC Nick Grimshaw e una band che suonerà samba, oltre a quaranta modelli. Per l'occasione, il cantante è ...

Scambio di messaggi tra Liam Payne e Louis Tomlinson - i due cantanti scherzano via social e ricordano gli One Direction : Liam Payne e Louis Tomlinson scherzano su Twitter dopo mesi di silenzio: lo Scambio di messaggi sul social network ha mandato in visibilio i fan! Tutto è partito da un tweet di Liam Payne che chiedeva a Louis dove fosse finito, dato che ultimamente il cantante di Doncaster è assente dai social per motivi legati alla lavorazione del suo primo album da solista. Tra i due vi è sempre stata una forte e solida amicizia, fatta di prese in giro e ...

Il primo concerto di Liam Payne a New York - il ricordo agli One Direction per Drag Me Down : video e scaletta : Il concerto di Liam Payne a New York, un sold out per il debutto del cantante al suo primo live da solista: mercoledì 20 giugno Liam si è esibito al Beacon Theatre di New York, di fronte a circa tremila persone. Si è trattato a tutti gli effetti del suo primo vero concerto da solista, in quanto fino ad ora Liam si è esibito solamente durante ospitate televisive, radiofoniche oppure durante festival, con una setlist ridotta. Ieri sera, ...

Un duetto di Liam Payne e Cheryl Cole in arrivo? Le indiscrezioni sulla canzone dedicata al figlio Bear : Un duetto di Liam Payne e Cheryl Cole in cantiere? I due cantanti inglesi, fidanzati e genitori del piccolo Bear avrebbero in progetto una canzone insieme! Non vi è ancora nulla di confermato, ma stando ad alcune indiscrezioni da Metro e MTV UK i due avrebbero intenzione di collaborare ad una canzone da inserire nel prossimo album di Cheryl. Il brano potrebbe essere una dedica al loro primogenito Bear, nato a marzo 2017. La cantante, ex ...