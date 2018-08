Leva obbligatoria | la proposta fa discutere | ma quanto cosa?

Caro Salvini - Leva obbligatoria? No - #primalascuola : Reintegrare il servizio di leva militare. Ogni tanto spunta questa proposta. Un ritorno al passato, nemmeno troppo lontano: dopo 144 anni, l’obbligatorietà è diventata inattiva solo nel 2005 con l’entrata in vigore della legge Martino. L’ultimo a lanciare l’idea è il Ministro del Lavoro Matteo Salvini, raccogliendo, come prevedibile, pareri opposti ma per lo più negativi, ad esempio dal Ministro della Difesa Trenta: “È un’idea romantica ...