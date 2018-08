L' estate è social | per attori e vip vacanze condivise

Il crollo degli utenti non si ferma. Per i Grandi Social è un'estate gelida : Tre trimestrali, tre frenate sugli utenti. Non è la prima volta che si parla di 'fine dei Social network' e i dati suggeriscono una domanda: è finita, se lo chiede anche il New York Times, l'epoca d'...

Calano i fatturati e la fiducia degli utenti. Per i Grandi Social? è un'estate gelida : E sono tre. Facebook, Twitter, adesso Snapchat: alcuni dei maggiori social network del pianeta stanno soffrendo la penuria di utenti. Che crescono lentamente come mai prima (Facebook) o diminuiscono (Twitter e Snapchat). Cominciamo dall'ultima trimestrale, quella del fantasmino bianco. Snapchat, utenti in retromarcia Gi utenti mensili attivi di Snapchat sono cresciuti. Ma l'indicatore più importante (quello che segnala non ...

Andrea Camilleri - Helena Janeczek e Selvaggia Lucarelli : gli scrittori più social dell’estate 2018 : Sono "Il metodo Catalanotti" di Andrea Camilleri e "La ragazza con la Leica" del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, i titoli più social dell'estate 2018. È quanto emerge la prima indagine dell'Osservatorio di Capalbio Libri. Selvaggia Lucarelli vanta il maggior numero di follower sui social, seguita dallo stesso Andrea Camilleri e Paolo Giordano.Continua a leggere

ASSESSORATO CULTURA - 'Ferrara estate in via Bologna' : spettacoli il 2 - 5 - 9 - 12 e 16 agosto al Centro sociale Rivana Garden - via G.Pesci 181 - Ferrara - : IL PROGRAMMA: , tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15, : - Giovedì 2 agosto - Compagnia Filodrammatica Mirabellese "Al pendolar" di V. Occhiali Una compagnia nata nel 1962, composta di circa ...

Nuovo tour de Lo Stato Sociale per l’estate 2018 con concerti gratuiti in tutta Italia dal 22 luglio : date e città : Un Nuovo tour de Lo Stato Sociale attraverserà l'Italia quest'estate dopo il primo vero tour della band che si è concluso a metà luglio. Lodo Guenzi e compagni, reduci dalla tournée nei club e nelle piazze che li ha portati a debuttare sul palco del Postepay Rock in Roma 2018, hanno annunciato un ricco calendario di date tra festival musicali e arene all'aperto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Una serie di date gratuite, per ...

Utenti social : Russia ha rubato l'estate alla Serbia con la manipolazione del clima - : Credo che non ci siano piogge alle partite di calcio della Coppa del Mondo. Chi conosce l'argomento capirà l'analogia, quindi non lo ripeterò. Grazie per l'attenzione. - Avete notato che ai mondiali ...

Perché la gestione dei figli in estate è un pessimo esempio di disequità sociale : Per troppe famiglie il costo di un centro estivo è diventato insostenibile. Dati Istat alla mano. In un Paese in cui l'occupazione della donna è ferma a dieci anni fa

L’estate bollente di Wanda Nara : il bikini rosso ne esalta le forme - i social impazziscono [GALLERY] : Wanda Nara fa impazzire i follower con le proprie foto hot: lady Icardi fa il pieno di like su Instagram grazie a bikini succinti che ne esaltano le forme Wanda Nara è la regina dell’estate. La sexy showgirl argentina, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, fa il pieno di like sui social mostrando tutta la sua bellezza. Gli scatti hot che, la ritraggono in località esotiche, ‘vestita’ solo da ...

Diletta Leotta infiamma l’estate : sexy foto in barca - commenti esilaranti sui social [FOTO] : Diletta Leotta infiamma l’estate. Il campionato di Serie B è andato in archivio, si preannunciano però giorni caldissimi per le situazioni di Parma e Frosinone che potrebbero portare a clamorosi ribaltoni. Nel frattempo la bella giornalista sportiva regala spettacolo sui social, nelle ultime ore è stata pubblicata una foto in barca che ha scatenato la reazione da parte dei fan, la bella Diletta sempre più scatenata. --I 2,5 milioni di follower ...

Frasi e immagini buona estate 2018 a tutti su WhatsApp e social il 21 giugno (anche divertenti) : Servite su un piatto d'argento le Frasi e le immagini buona estate 2018. Il 21 giugno parte la stagione più calda dell'anno con il solstizio d'estate appunto che segna naturalmente il giorno più lungo dell'anno, inteso come maggiori ore di luce rispetto a quelle notturne. Il benvenuto al periodo più amato dell'anno corre su WhatsApp e social: su chat e bacheche l'occasione per "auguri" originali e magari divertenti è troppo ghiotta per ...

Vacanze nerazzurre in giro per il mondo Dagli Usa al Messico - l'estate è social : l'estate dei nerazzurri in giro per il mondo: scopri su L'Eco le mete delle Vacanze degli atalantini.

Vasco Rossi - Ermal Meta - TheGiornalisti - Lo Stato Sociale : i concerti dell' estate 2018 a Bari e provincia : ... sarà felice ora di conoscere le date ufficiali e le località del VascoNONSTOP LIVE 2018 , lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo che arriverà a giugno negli stadi di 5 città. Un ...