Leonardo? Facciamolo ministro

(Di lunedì 13 agosto 2018) Mancano quattro giorni alla chiusura del mercato e il dinamismo disi fa sentire, eccome. L’abilità non gli fa difetto. Il suo attivismo ha consentito al Milan di recuperare il tempo perduto a causa delle note vicende societarie. Non solo. La sua destrezza gli ha permesso di muoversi – e di muoversi da vero campione – nelle pieghe del difficile equilibrio della salvaguardia dei conti e del rispetto dei vincoli dell’Uefa, per di più centrando obiettivi di arricchimento tecnico. Una rivoluzione destinata a restituire forza e credibilità al Milan Roba da farlodel Tesoro, per la capacità di mantenere accettabile il rapporto deficit (bilancio societario) – Pil (ricchezza societaria) con la dovuta attenzione ai parametri di Maastricht (Uefa), con il risultato di aver compiuto una rivoluzione destinata a dare forza e credibilità al “governo del ...