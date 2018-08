Legionella | nuovo caso in Lombardia

meteoweb.eu

: #legionella Emergenza legionella sta rientrando, nessun nuovo caso negli ultimi 5 giorni - EditoreCriseo : #legionella Emergenza legionella sta rientrando, nessun nuovo caso negli ultimi 5 giorni - claudeferrgmail : RT @RegLombardia: #LNews assessore #Welfare @GiulioGallera: #legionella, emergenza sta rientrando, nessun nuovo caso negli ultimi 5 giorni… - MonzainDiretta : Legionella nessun nuovo caso -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Undiè stato riscontrato all’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, con il ricovero di un paziente questa mattina. Ma l’episodio non rientra nel novero dei casi dei contagiati a Bresso. Lo ha detto l’Assessore al Welfare di RegioneGiulio Gallera che ha spiegato: “Ad oggi nessundiè riconducibile a Bresso e quindi i 52 casi registrati rimangono invariati. Il paziente ricoverato stamattina all’Ospedale Bassini, il quale svolge attività lavorativa anche presso il comune di Bresso, non è stato ricondotto ai casi in oggetto in quanto l’indagine epidemiologica ha confermato, per ora, una incompatibilità temporale tra l’inizio dei sintomi e l’ultimo accesso a Bresso. Quest’ultimofa parte quindi fino a prova contraria, dei circa 300 casi che ogni anno si verificano in ...