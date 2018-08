Legge 194 | il senatore della Lega Pillon | “Via l’aborto | prima o poi in Italia faremo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) “Cambiare la194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: ladi Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllomaternità. E lo fa attraverso le parole deldel Carroccio Simoneche in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di modificare la norma sull’interruzione volontariagravidanza. Anche se “purtroppo oggi non ci sono i numeri in Parlamento” ma promette: “ci arriveremo, come è successo in Argentina”. Il riferimento è allarespinta dal senato argentino pochi giorni fa, che ha così bloccato la proposta dilizzare l’aborto nel paese. La normativa attuale in Argentina, che si rifà al codice penale del 1921, autorizza ...