Le vacanze del commerciante cinese | ' Chiuso per ferie dal 15 al 16 agosto'

L'estate degli irregolari : Gdf - fuori legge il 50% delle case vacanze | "Pizzicati" oltre 2mila venditori abusivi : Individuati 2.187 venditori abusivi, tra cui 509 stranieri e 22 minori, o erano senza contratto o venivano pagati in nero

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Giallo nella casa delle vacanze : morto con segni di soffocamento - lei in stato confusionale : FRONTONE - Li hanno trovati i vigili del fuoco: lui morto, lei a terra in stato confusionale. Si tratta di due coniugi, lui di 85 anni e lei di 80, che stavano trascorrendo un poeirodo di riposo nella ...

10 mosse per prolungare i benefici delle vacanze : Non importa quanto siano durate le vacanze, al rientro in città si fa sempre una certa fatica con la solita routine quotidiana a mantenere la sensazione di relax e di spensieratezza conquistata durante la pausa estiva. «Un periodo di ferie permette di seguire di più i propri ritmi e di fare spazio ai propri bisogni fisici ed emotivi. Le vacanze infatti sono spesso un momento in cui trovare risposta alle necessità personali che, nella vita ...

Diletta Leotta - Sicilia(na) bedda! Le sensuali vacanze della giornalista sull’isola italiana [GALLERY] : Diletta Leotta e le vacanze nella sua amata Sicilia, la giornalista catanese si rilassa tra tramonti e mare mozzafiato prima dell’inizio della Serie A Vi sarà capitato di vedere in questi giorni una Diletta Leotta in ‘modalità relax’ sul suo profilo Instagram. La meravigliosa giornalista, che quest’anno esordirà su Dazn, si trova nella sua Sicilia di cui si sta godendo il mare cristallino ed i tramonti mozzafiato. ...

Dieta delle vacanze per dimagrire 3 chili : La Dieta delle vacanze puo' far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Si mangia tanta frutta, verdure, pesce e pollo. Ecco cosa prevede il menu'.

Jennifer Lopez a Capri - vacanze in Italia prima del lancio del film Second Act : Jennifer Lopez a Capri, in vacanza. La cantante si aggiunge all'elenco dei vip internazionali che hanno scelto di trascorrere almeno qualche giorno delle vacanze estive nella nostra penisola. Jennifer Lopez a Capri è stata avvistata nelle scorse ore. Non era sola: con lei c'era il compagno Alexander Rodriguez, campione del baseball. I due sono stati fotografati tra le strade del centro storico dell'isola di Capri, intenti a passeggiare e a ...

Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più innamorati : le foto delle vacanze bollenti : Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanze all’insegna della passione: le foto fanno aggiudicare loro il titolo di “Coppia più calda dell’estate” Ilary Blasi e Francesco Totti sono probabilmente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Da quando si sono uniti in matrimonio, infatti, il sentimento che li lega si è andato sempre di […] L'articolo Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più innamorati: le foto ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : vacanze ad Ibiza all'insegna dello sport (Foto) : Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze estive ad Ibiza, in due ville poco distanti l'una dall'altra. I motivi della scelta, ovviamente, riguardano il loro figlio Santiago che, così facendo, ha la possibilità di trascorrere con facilità le vacanze con entrambi i genitori.Come si può notare grazie ai social network, comunque, sia la vacanza della showgirl e conduttrice argentina che quella del ballerino ...

Inferno sulla strada delle vacanze - Conte dai feriti. L’ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Stamattina il premier Giuseppe Conte all’ospedale di Cesena e poi a Bologna ha fatto visita a due dei feriti più gravi dell’esplosione di ieri sul raccordo dell’A14. Il giorno dopo l’incidente che ha scatenato l’Inferno a Bologna, con un’autocisterna esplosa all’altezza di Borgo Panigale dopo un tamponamento, si pensa ai feriti. ...

Inferno sulla strada delle vacanze - Conte dai feriti. Identificata la vittima : l’autista dell’autocisterna : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà a Cesena, all’ospedale dove è ricoverato uno dei feriti più gravi dell’esplosione di ieri sul raccordo di Bologna. Si tratta di un carabiniere rimasto ustionato durante i soccorsi. Il giorno dopo l’incidente che ha scatenato l’Inferno a Bologna, con un’autocisterna esplosa all’altezza di Borgo Panigale dopo un...