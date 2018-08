Le migliori stagioni delle serie tv più iconiche

vanityfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il gigante buono Hodor tiene chiusa la porta mentre i non morti lo attaccano, Carrie nella voluminosa gonna color menta dimentica Parigi tra le braccia di Big, Walter White fa saltare in aria il signore dei «Los Pollos» per salire sul trono come signore della droga. A ogni grandetv, la sua memorabile stagione. Ricordate, per esempio, quando Buffy trafigge l’amato Angel passato al lato oscuro nella seconda stagione dell’ammazzavampiri? Oppure, quando Jack e Locke scoperchiano la misteriosa botola nell’isola di Lost nel primo ciclo dello show? Nel ferragosto che scotta, vi rinfreschiamo le idee con un carosello-nostalgia con ledi 30tv piùdi sempre. LEGGI ANCHELetv più belle da recuperare in estate C’è la strage dei Rosetti per mano dello sfigurato Richard Harrow di Boardwalk Empire 3, il matrimonio «sbronzo» di Ross e Rachel in ...