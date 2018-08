Le medaglie azzurre trionfi in bianco e nero

Ginnastica - Europei 2018 : Italia spaziale con gli juniores - Mozzato e De Rosa d’oro tra sbarra e cavallo! Quattro medaglie azzurre : Italia da sogno agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. I nostri juniores hanno letteralmente incantato nella mattinata riservata alle Finali di Specialità e hanno ulteriormente rimpinguato il bottino dopo che venerdì avevamo conquistato l’oro nel concorso generale con Nicolò Mozzato e il bronzo a squadre. Proprio lo stesso veneziano si esalta vincendo il titolo alla sbarra e l’argento al corpo libero, mentre ...

Il futuro degli 80 euro e le medaglie azzurre nel nuoto. Di cosa parlare a cena : Da una parte c'è una sfilza di rinvii, un gigantesco ne riparliamo a settembre (con la sola eccezione, forse, del dosser Ilva, per il quale, acquisiti tutti i pareri possibili e immaginabili il ministro Luigi Di Maio avrebbe le spalle sufficientemente coperte per fare quello che è logico fare, cioè

Europei di nuoto sincronizzato - piovono medaglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Beach Rugby - Europei 2018 : l’Italia fa il pieno di medaglie : azzurri di bronzo ed azzurre d’argento : Non bastava una medaglia alla nazionale italiana del Beach Rugby: sia gli azzurri che le azzurre portano a casa un ottimo risultato Termina con una medaglia d’argento e una di bronzo l’avventura delle due Nazionali Italiane di Beach Rugby all’Europeo di categoria in Russia. A Mosca le azzurre, alla prima partecipazione, conquistano il secondo posto. Dopo il tris di vittorie ottenuto nella giornata di ieri contro Georgia, Bielorussia e ...

Mondiali - 17 le medaglie azzurre : Il nostro team ha ottenuto risultati incredibili, confermandosi ai vertici nel mondo. Voglio rivolgere i miei complimenti a questi straordinari ragazzi, ai tecnici, al presidente Di Rocco e a tutta ...

Canottaggio - Europei 2018 : tre medaglie azzurre nell’ultima giornata. Goretti d’argento nel singolo - bronzo per Guerra e Oppo-Ruta nel doppio pl : L’Italia conquista tre medaglie nell’ultima giornata di gare degli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Sul podio continentale salgono oggi Martino Goretti e Clara Guerra nel singolo pesi leggeri e la coppia Stefano Oppo-Pietro Ruta nel doppio pesi leggeri. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla doppia medaglia azzurra nel singolo pesi leggeri (specialità non olimpica). Al maschile grande prova di ...

Europei di ciclismo su pista/ Due medaglie azzurre a Glasgow : L'Italia porta a casa due medaglie azzurre nella seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista a Glasgow. Rappresentative italiane vincenti nell'inseguimento a squadra.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:43:00 GMT)

Karate - Mondiali Universitari 2018 : Francesco D’Onofrio oro - Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby : Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di Karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era ...

Volley Mediterraneo - Azzurre - fermate dalla Turchia - fuori zona medaglie : TARRAGONA - Si ferma ai quarti di finale l'avventura della Nazionale Femminile di Massimo Bellano ai Giochi del Mediterraneo. Le Azzurre si sono dovute arrendere per 1-3 , 25-22, 16-25, 16-25, 23-25, ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia fuori ai quarti di finale - eliminata dalla Turchia. Azzurre senza medaglie : L’Italia conclude ai quarti di finale la propria avventura nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (22-25; 25-16; 25-16; 25-23): dopo aver vinto il primo parziale, le ragazze di coach Massimo Bellano si sono spente e hanno prestato il fianco al gioco delle anatoliche, trascinate ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre medaglie azzurre! Marzani e Foietta in semifinale nella spada - Ciaraglia nella sciabola : L’Italia può festeggiare tre medaglie nella Scherma oggi ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle pedane di Tarragona (Spagna) le spadiste Roberta Marzani e Nicol Foietta e la sciabolatrice Sofia Ciaraglia raggiungono la semifinale e avranno quindi la certezza di salire sul podio. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino delle azzurre. Partiamo dalla spada dove Foietta, grazie al primo posto nella propria pool, ha ottenuto l’accesso diretto ai ...

Giochi del Mediterraneo – Boom di medaglie azzurre nel nuoto : Quadarella da sogno : Dominio Italnuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: 12 medaglie per gli azzurri, Quadarella non delude L’Italnuoto fa incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di gare al Campclar Aquatic Centre di Tarragona si è chiusa con un bilancio di 8 ori, 3 argenti e un bronzo per la squadra azzurra. Non ha deluso le attese Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili che hanno aperto il programma delle ...

Canottaggio – 5 medaglie azzurre in Coppa del Mondo : Canottaggio. Italremo sugli scudi in Coppa del Mondo: cinque medaglie nelle specialità non olimpiche e paralimpiche L’Italia del remo chiude la prima giornata di finali vincendo 5 medaglie (1 oro, 1 argento, 3 bronzo) nelle specialità non olimpiche e paralimpiche. Alle medaglie vanno aggiunte anche le 8 barche olimpiche che hanno raggiunto la finale attraverso semifinali e recuperi odierni: doppio, quattro di coppia e otto senior maschile; ...