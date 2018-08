Le imprese del Sud | ' Sì agli sgravi sul lavoro ma ora basta illusioni'

Mediobanca : torna a crescere fatturato delle principali imprese : Roma, 9 ago., askanews, - Nel 2017 le 2075 principali imprese industriali e di servizi italiane hanno aumentato il fatturato del 5,8%, prima crescita dopo quattro anni di flessione continuativa dal ...

Il sì del Senato : il decreto dignità è legge. Stretta sulle imprese che delocalizzano : Il governo Lega-M5s porta a casa il primo provvedimento della legislatura. Il 'decreto dignità' è stato approvato dal Senato con 155 voti favorevoli e ora è legge dello Stato. Un provvedimento - ...

Digitalizzazione delle imprese in montagna : Chi, in generale, si occupa di politica industriale, non può non preoccuparsi dello sviluppo e del mantenimento, dei presidi produttivi, nelle terre alte. Un dato importante da rilevare è il tasso di ...

Di Maio : Decreto Dignità - provvedimento a favore delle imprese : Roma – Le imprese “sono spaventate dal Decreto Dignita’ perche’ si e’ fatto terrorismo psicologico”, ma questo e’ un Decreto “per le imprese”. A sostenerlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a Radio24. “Ho abolito il redditometro e lo spesometro che erano due odiosi strumenti del fisco che trasformavano gli imprenditori in colpevoli fino a prova contraria e invece per me ...

imprese : un altro colosso dell'elettronica taiwanese pronto a espandersi negli Usa : Taipei, 07 ago 06:03 - , Agenzia Nova, - Advantech, il principale produttore di computer industriali al mondo, si prepara a rivedere la propria strategia produttiva e ad espandere... , Cip,

Turismo - cresce il numero delle imprese balneari nell'estate 2018 : Teleborsa, - Buone notizie per il settore balneare italiano. nell'estate del 2018 si contano 7.816 attività che gestiscono stabilimenti sulle spiagge dei mari, sulle rive dei laghi e sulle sponde dei ...

Piccole imprese e sviluppo dell'economia locale : ne ha parlato Confartigianato Corato : ... carta vincente per l'economia coratina" tenutosi lo scorso 28 giugno nella sala conferenze della biblioteca comunale di Corato. Un'iniziativa, quella organizzata dalla sezione locale di ...

Inail - le imprese versano più del necessario : avanzo da 1 - 6 miliardi : MILANO - L'avanzo finanziario dell'Inail, l'assicurazione sociale che rimborsa i lavoratori che incappano in infortuni, torna a far discutere. A sollevare il problema è il numero uno del Consiglio di ...

La grana Tav : pressing delle imprese per il sì all'opera. E Grillo detta la linea ai 5stelle : roba del passato : Quest'opera fa bene all'economia, perché mette in moto capitali privati 9. Chi è contro la Torino-Lyon è contro il progresso

Agricoltura : in arrivo 1.8 milioni per le imprese dell’Emilia-Romagna per i danni da siccità e gelate : Oltre 1 milione e 800 mila euro per riparare i danni alle aziende agricole dell’Emilia-Romagna colpite dall’ondata di siccità nel 2017 e dalle gelate dello scorso aprile. Ieri a Roma, la Conferenza delle Regioni ha infatti approvato la proposta di prelevamento di 15 milioni di euro dal Fondo di solidarietà nazionale e il riparto tra le quindici Regioni interessate dalle calamità naturali. “Sono risorse fondamentali per far ripartite un ...

Confcommercio. Il costo della Tari è un freno per lo sviluppo delle imprese : La tassa rifiuti Tari continua a rappresentare un peso insostenibile e spesso ingiustificato per le imprese del nostro territorio. Dai dati raccolti dal portale di Confcommercio riferiti al 2016, si ...

Dl dignità : Delrio - Di Maio strumentalizza - imprese già licenziano : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – A proposito dell’emendamento sulle tutele risarcitorie per i lavoratori ingiustamente licenziati, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha compiuto “un’operazione strumentale. Il vero tema di oggi è uno e uno solo: le imprese stanno già licenziando da quando entrato in vigore questo decreto, questo è il vero tema che ci preoccupa”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, ...

Dl dignità : Delrio - Di Maio strumentalizza - imprese già licenziano : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – A proposito dell’emendamento sulle tutele risarcitorie per i lavoratori ingiustamente licenziati, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha compiuto “un’operazione strumentale. Il vero tema di oggi è uno e uno solo: le imprese stanno già licenziando da quando entrato in vigore questo decreto, questo è il vero tema che ci preoccupa”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano ...

Unione Europea - nel secondo trimestre cala l'ottimismo delle imprese : Teleborsa, - Dopo un primo trimestre da record, diminuisce fortemente l'ottimismo commerciale nell'Unione Europea nel secondo trimestre del 2018 . Il dato viene rivelato dall' International Business ...