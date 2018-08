Le due mosse di Garavaglia per rilanciare gli investimenti di F Dragoni e A M Rinaldi

Usa - strategia in due mosse contro l'Iran : Applicare la massima pressione, incluse minacce catastrofiche, per ottenere il massimo risultato possibile al tavolo del negoziato. Questa sta emergendo come la 'dottrina Trump' in politica estera, im

Rivoluzione nel ciclismo - Lappartient cambia il World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l'ennesima Rivoluzione nel mondo del ciclismo, l'obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ...

Lazio - trattative ‘calde’ in uscita : due offerte pervenute - le mosse di Tare : Igli Tare, ds della Lazio, ha intavolato due trattative in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi La Lazio è in trattativa per le cessioni di Minala e Caicedo, due dei calciatori in esubero della rosa di mister Inzaghi. Il ds del club laziale Igli Tare, è in contatto con diversi club turchi che, secondo Sportmediaset, avrebbero chiesto informazioni per i calciatori sopracitati. Il Trabzonspor è infatti sulle tracce di ...

Udinese - due piste calde per la difesa : le mosse di Pradè : Udinese pronta a metter mano al portafogli per dare maggiori soluzioni ed esperienza al pacchetto difensivo di mister Velazquez Udinese alla ricerca di difensori d’esperienza da aggiungere alla rosa di Velazquez. Il club friulano sta sondando il terreno per due calciatori ben noti agli appassionati della Serie A. Si tratta in primis di De Maio, il quale ha girato diversi club del nostro campionato. La seconda pista sondata da Pradè ...

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

"Reddito cittadinanza e tasse giù due operazioni di pari passo" Tria svela le mosse del Tesoro : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno "di pari passo" perche' "sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg rivela qualche dettaglio in più sulla futura politica economica del governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it