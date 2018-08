Lazio | un attaccante verso la cessione

Lazio - piace un attaccante dell'Arsenal. E quell'amichevole... : La Lazio segue Lucas Pere z, attaccante dell' Arsena l. Come scrive il Corriere dello Sport , l'amichevole contro i Gunners può essere l'occasione per parlare dello spagnolo, visto come perfetta spalla di Immobile.

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...