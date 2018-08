Lazio | Tare al lavoro per sfoltire la rosa

Chicco Nalli lascia la fidanzata spagnola : «Non vivo reLazioni sui social. Tina innamorata? Non riusciamo a stare da soli» : Un accenno anche al fidazamento della sua ex Tina Cipollari, storica opinionista promossa tronista a 'Uomini e donne', con l'imprenditore Vincenzo Ferrara: 'Le auguro tutto il bene del mondo perché ...

Lazio - Tare lavora sulle uscite : il Bologna su Lombardi - Di Gennaro verso Parma : Sono in attesa di conoscere il loro futuro, Cristiano Lombardi e Davide Di Gennaro. I centrocampisti della Lazio, esclusi dal ritiro di Marienfeld, sono finiti sulla lista dei partenti. Il primo, ...

Lazio - possibile via vai sulla fascia destra : l’idea di Tare : Igli Tare potrebbe modificare la corsia destra di Simone Inzaghi, prima di passare all’attacco serve però un’uscita in fascia Igli Tare non ha ancora finito con la campagna di rafforzamento della Lazio. Il ds del club di Lotito si appresta a mettere mano ai fondi laziali per modificare le gerarchie sulla corsia di destra. Si sta cercando una sistemazione per Dusan Basta ed in caso di cessione del serbo, Tare andrà all-in su ...

Lazio - Tare fiuta il colpo Dembele : le ultime dal mercato : Lazio, Tare ha in serbo una novità per il rush finale di mercato, Simone Inzaghi potrebbe avere un nuovo attaccante La Lazio ancora non ha finito, dopo i botti dei giorni scorsi, il ds Tare potrebbe puntellare la rosa con un altro attaccante molto interessante. Si tratta di Moussa Dembele, attaccante del Celtic che la Lazio ha messo nel mirino. Il costo del cartellino del calciatore, secondo Sportmediaset, si aggira attorno ai 15 milioni ...

Lazio - Tare riesce nel suo intento : piccolo balzo in avanti per gli abbonati : Ad oggi, come riporta il Corriere dello Sport, la quota è salita fino a 17 mila, con un incremento di 1.500 abbonati in poche ore. PREZZI - I prezzi fissati dalla Lazio sono bassi rispetto alle ...

Scambio tra Keita e Candreva? / Ultime notizie Inter - pronti a riportare l'ex Lazio in Italia : Scambio tra Keita e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:18:00 GMT)

Lazio - Tare : "Milinkovic mai messo in vendita" : Il direttore sportivo biancoceleste fa il punto sulla situazione del serbo: "Se ci sarà un'offerta che accontenterà la società e il giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è felice di ...

Lazio - Tare : 'Siamo più forti dell'anno scorso' : Rimpiazzarlo però sarebbe difficile, perché lui è uno dei giocatori più forti al mondo. È unico. Ci penseremo però al momento opportuno'. In Italia anche l'ex di CR7, alla Lazio con Correa? ACERBI - ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Lazio - Tare : 'La Champions è l'obiettivo. Milinkovic? Lui è contento di essere qui' : Dopo le presentazioni dei nuovi acquisti, ben sette, è il turno di Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio è intervenuto in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello per fare il punto ...