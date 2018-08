Lazio-Parma | contatto per Basta

Lazio - Tare lavora sulle uscite : il Bologna su Lombardi - Di Gennaro verso Parma : Sono in attesa di conoscere il loro futuro, Cristiano Lombardi e Davide Di Gennaro. I centrocampisti della Lazio, esclusi dal ritiro di Marienfeld, sono finiti sulla lista dei partenti. Il primo, ...

Parma su Destro - due arrivi da Lazio e Napoli : Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è fatta per gli arrivi del centrocampista Grassi , Napoli, e dell'attaccante esterno Sprocati , Lazio, era alla Salernitana,.

Calciomercato Lazio - Sprocati saluta : vicino il prestito al Parma : ROMA - La lista delle uscite si accorcia di un nome. Mattia Sprocati è a un passo dal Parma : un'operazione in prestito che segue il suo arrivo a Roma, avvenuto a fine giugno. La Lazio l'ha prelevato ...

Lazio : arrivano richieste da Parma e Chievo : Il Chievo è attivo sul mercato. Per il centrocampo il d.s. Romairone punta su Cataldi , Lazio, era a Benevento,: la trattativa è partita e si attendono sviluppi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , valutato anche Missiroli , Sassuolo, c'è pure la Spal,. Per la difesa il nome nuovo Danilo , Udinese, c'è pure il Frosinone,, ma la scelta potrebbe cadere su un profilo più giovane, anche ...

Caso Parma - le riveLazioni del calciatore De Col : “ecco cosa è successo con Calaiò” : De Col, calciatore dello Spezia, ha parlato di fronte alla Procura Federale del ben noto Caso degli sms del calciatore del Parma Calaiò Il Parma nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della sanzione inflitta dal Tribunale Federale: -5 in classifica nella prossima serie A, dunque nessuna retrocessione. Il club però non ci sta ed ha annunciato ieri un ricorso immediato contro la decisione di penalizzare la squadra nel prossimo ...

Caso Parma - le riveLazione dell’avvocato Chiacchio : “ecco perché non si può parlare di illecito” : L’avvocato del club emiliano ha svelato che la sentenza potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Si è conclusa questa mattina l’udienza davanti al Tribunale della Figc per quanto riguarda il Caso Parma, a intervenire è stato il legale del club che ha esposto la propria tesi difensiva. L’avvocato Chiacchio, scelto dalla società emiliana per intraprendere questo processo, ha ...

Parma - rinchiude figlia per reLazione con italiano : indiano arrestato : Parma, rinchiude figlia per relazione con italiano: indiano arrestato Parma, rinchiude figlia per relazione con italiano: indiano arrestato Continua a leggere L'articolo Parma, rinchiude figlia per relazione con italiano: indiano arrestato proviene da NewsGo.

Parma - arrestato un indiano per aver rinchiuso in casa la figlia per la sua reLazione con un italiano : Minacciava la figlia 18enne di tagliarle la lingua, le gambe e di ammazzarla. E al fidanzato italiano e ai suoi familiari diceva: "Chiamo 50 indiani e vi uccido tutti". L'uomo, un 48enne di origine indiana, è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza privata dai carabinieri di Parma: è accusato di aver vessato, picchiato, chiuso in casa la ragazza, per impedirle una relazione che non accettava con il figlio del ...

Illecito Parma - il club si difende : «Sconcertante - nessuna vioLazione» : Il club emiliano difende la propria posizione rimanendo convinto del fatto che in alcun modo quanto contestato possa rappresentare un Illecito. L'articolo Illecito Parma, il club si difende: «Sconcertante, nessuna violazione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.