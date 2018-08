Lazio | la mano fasciata non ferma Murgia | un anno dopo esulta ancora

Manovra - Conte : risorse anche da riordino agevo Lazio ni. Tav - faremo sintesi per decidere : «La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una Manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta...

Anche dai dati della Re Lazio ne 2018 sulla Procreazione Medicalmente Assistita lo corfermano : il ricorso tempestivo alla PMA permette di ottenere risultati migliori : La Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita è stata trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2018 . Dai dati emerge una chiara indicazione per le coppie infertili: meglio ricorrere il prima possibile alla Procreazione Medicalmente Assistita . La Relazione del 2018 si riferisce ai dati raccolti nell’anno 2016. Per quanto riguarda la distribuzione dell’attività fra i diversi tipi di Centro di PMA, ...

“Vi dico tutto”. Choc nel mondo della politica : tremano i vertici. È lei stessa a confessare tutto : rive Lazio ni che cambieranno tutto : Come riporta il quotidiano spagnolo Diario.es, le accuse sono contenute nelle registrazioni di alcuni interrogatori condotti dall’ex commissario di polizia e uomo d’affari José Manuel Villarejo, coinvolto in vari casi giudiziari e che aveva minacciato di diffondere i contenuti del suo “archivio segreto” se non fossero stati annullati i procedimenti penali nei suoi confronti. E così l’ombra dello scandalo si allunga di nuovo sulla ...

Luigi Di Maio - dl dignità : 'Manomessa la re Lazio ne tecnica'. Il Mef lo sputtana : 'Balle' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Dl dignità - Di Maio '8mila posti in meno Lobby contro il decreto - re Lazio ne manomessa'. Ed è scontro col Mef : O meglio, contro questo decreto , considerato da Di Maio un simbolo della sua linea politica. E anche un modo per riequilibrare i rapporti di forza nel governo, rispetto all'immagine di un esecutivo a ...

Luigi Di Maio - dl dignità : 'Complotto delle lobby - hanno manomesso la re Lazio ne tecnica' : Deliri da grillini: Luigi Di Maio grida al complotto. Già, il ministro del Lavoro non ha gradito i rilievi della relazione tecnica sul decreto dignità che ha messo in luce un fattore finora rimasto ...

Roma : Lazio Pride su litorale romano - sabato via con Luxuria : Roma – Il Lazio Pride sul litorale Romano. Per la prima volta i carri delle comunita’ Lesbica, Gay e Trans arriveranno direttamente sulle spiagge di Ostia. Giunta alla terza edizione, dopo le prime due a Latina, la manifestazione prendera’ il via sabato alle 17 nei pressi della stazione metro Lido Centro di Ostia. “In prima fila con noi e le istituzioni ci saranno le vittime lesbiche, gay e trans e le famiglie lesbiche e ...