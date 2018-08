Lautaro si prende l' Inter | contro il Sassuolo sarà titolare sulla trequarti

Blastingnews

(Di lunedì 13 agosto 2018) Non tutti i mali vengono per nuocere e l'infortunio di Radja Nainggolan, paradossalmente, non è stato un male per l'. Luciano Spalletti ha dovuto disputare quasi tutto il pre-campionato senza il suo perno, il giocatore da lui fortemente voluto per il suo progetto tecnico. Ma l'emergenza gli ha fatto scoprire di avere in squadra una soluzione inattesa. Motivo per cui il belga può tranquillamente guarire dal problema muscolare che lo ha colto il mese scorso, durante l'amichevole con il Sion. Il suo debutto ufficiale in nerazzurro sara' presumibilmente rimandato alla seconda di campionato, la gara casalingail Torino. Per l'esordio sul campo del, il ruolo dista a supporto di Mauro Icardi sara' del suo giovane connazionale,Martinez. Un attaccante universale Proprio l'infortunio di Nainggolan, come detto, ha costretto ...