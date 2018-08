L' attività della polizia illustrata da 12 fumettisti in un calendario

Spazio : al via l’attività scientifica di Tess - il “cacciatore” di esopianeti della NASA : Niente vacanze estive per Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), la missione NASA lanciata il 18 aprile 2018 per cercare esopianeti relativamente vicini, subito dopo i confini del Sistema Solare. Il satellite, che ha intrapreso il suo viaggio nello Spazio a bordo del vettore Falcon 9 di SpaceX, lo scorso 25 luglio ha dato il via alle operazioni scientifiche e si prepara a trasmettere i primi dati durante il mese di agosto. Gli invii ...

Indagini su acquifero del Gran Sasso : massima attenzione per l’attività della magistratura : Teramo - La notizia riportata dagli organi di stampa circa la chiusura delle Indagini sull’emergenza dell’8 e 9 maggio 2017, se fosse confermata, sarebbe un passo importante verso l’accertamento della verità. L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, costituito dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, è nato ...

Lo sport è un diritto per tutti. Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di Crotone affinché i ragazzi della città socializzano attraverso l’attività sportiva : Settantaquattro bambini dei quartieri periferici della città stanno partecipando al progetto “lo sport, un diritto per tutti” promosso dal Coni

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

le famiglie più ricche della terra hanno patrimoni miliardari accumulati con attività tradizionali - Business : David e William, in particolare, hanno recitato un ruolo chiave nell' economia ma anche nella politica Usa, esercitando un ruolo determinante nelle scelte del partito repubblicano, da Reagan in poi. ...

FVG - FEDRIGA ILLUSTRA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA : "Il tutto - ha concluso il governatore - evitando accuratamente la politica degli annunci e preferendo mantenere ferma l'attenzione sul lavoro quotidiano, unica credibile azione per dare al ...

'Mare sicuro' Abruzzo-Molise - le attività della Guardia Costiera per la stagione balneare : Pescara - Presentata al porto turistico 'Marina di Pescara' l'operazione Mare Sicuro 2018, ovvero tutte le iniziative finalizzate a garantire la massima sicurezza durante la stagione balneare, da parte della Direzione Marittima Abruzzo-Molise di Pescara che ha competenza da Martinsicuro (Teramo), fino alla costa molisana, comprese le Isole Tremiti. Le varie iniziative messe in campo nella stagione estiva sono state presentate dal ...

Spazio - 20 anni di Copernicus : il più grande fornitore di dati di osservazione della Terra al mondo in piena attività : Questa settimana segna i 20 anni dalla firma del Manifesto che diede origine al programma ambientale europeo Copernicus. Con sette satelliti della famiglia Sentinel già in orbita, che forniscono terabyte di dati ogni giorno, Copernicus è il più grande fornitore di dati di osservazione della Terra al mondo. Per celebrare questa pietra miliare dei 20 anni, riflettere sui risultati del programma e per guardare al futuro, Commissari dellUnione ...

A Ustica la 59ª edizione della Rassegna Internazionale delle attività Subacquee : il programma completo dell’edizione 2018 : Al via domani, lunedì 18 giugno, la Cinquantanovesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee che si svolgerà a Ustica dal 18 al 24 giugno. L’evento, atteso da molti appassionati del mare e non solo, si presenta particolarmente ricco di appuntamenti con immersioni Subacquee negli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, regate, snorkeling, conferenze, tavole rotonde, rassegne di ...

Editoriale Il Fatto - avviate le attività propedeutiche alla quotazione della società su Aim Italia : La società Editoriale Il Fatto Spa, editore de Il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, annuncia di avere avviato le attività propedeutiche alla quotazione su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. “Negli ultimi anni la Editoriale Il Fatto ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con l’obiettivo di diventare una media company a 360 gradi. Si apre ora per noi ...

