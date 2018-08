L' Ars va in ferie La lunga vacanza della politica siciliana

Gli hacker non vanno in vacanza - ecco i consigli per non fArsi rovinare le ferie : ...consigli per evitare che durante le vacanze estive il meritato riposo dopo un anno di lavoro venga rovinato da quell'attacco informatico che si chiama phishing e che è tra i più diffusi al mondo. A ...

Come e quando fArsi pagare le ferie non godute : Ogni datore di lavoro non può impedire al dipendente di godere delle ferie, così Come il lavoratore non può rinunciarvi...

Lombardia : cedono ferie a collega malato per curArsi - Fontana visita azienda : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – E’ l’estate del 2016 quando Emilio Lentini scopre di essere affetto da una grave forma di leucemia. Impiega poco ad esaurire il periodo di malattia concesso per legge e le ferie residue. La battaglia da combattere, purtroppo, è ancora lunga. Proprio in quel momento in cui tutto sembrava perduto, accade quello che non avrebbe mai potuto immaginare. I suoi colleghi della ‘Enea Mattei’ di ...

Milano - ha la leucemia : i colleghi gli donano 1000 ore di ferie per curArsi : E' salvo grazie al trapianto di midollo del figlio. Ma ora grazie ai suoi colleghi avrà anche il tempo per rimettersi in forma. E' la storia a lieto fine di Emilio Lentini, 53enne di Cologno Monzese