L' appello di Beppe Grillo ai farmacisti | Non vendete prodotti omeopatici

(Di lunedì 13 agosto 2018) "I medici di base e le farmacie rappresentano uno dei fari sempre fissi per il cittadino, sempre a rischio di perdersi fra le ciance infinite, le opinioni e i dibattiti: di fronte alle difficoltà che la malattia ed il disagio comportano non si devono, e non si possono, creare dubbi nella sua mente. Per questa ragione mial Vostro Ordine e a tutti i professionisti che rappresentate: evitiamo che le farmacie continuino a confondere i cittadini con la vendita di. I fortissimi dubbi sulla loro efficacia da parte del mondo scientifico sono di dominio pubblico". Così il fondatore e garante M5ssul suo blog dove esordisce: "In queste ultime settimane abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifico da parte delle persone. E' stato disorientante, preoccupante e quasi penoso, assistere ad ...