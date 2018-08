L' Agenzia delle Entrate blocca il vitalizio di Ilona Staller | deve al fisco circa 100mila

Vitalizi - Agenzia delle Entrate blocca conto banca Ilona Staller a Montecitorio : Roma – L’Agenzia delle Entrate ha pignorato il Vitalizio di Ilona Staller. In seguito a un contenzioso tra il Fisco e l’ex parlamentare – si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali – e’ stato bloccato il suo conto all’interno della banca di Montecitorio, dove viene versato quanto maturato dalla ex deputata del Partito Radicale. Un provvedimento ritenuto illegale ...

L'Agenzia delle entrate pignora 300 mila euro al Codacons. E Rienzi si appella al governo : 'Siamo una Onlus - così chiudiamo' : 'I consumatori - spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - rivolgono oggi un appello al ministro dell'Economia Tria, affinché intervenga personalmente sul caso salvando il Codacons dall'...

La carriera scolastica e professionale di Maggiore, in ogni caso, è stata costellata di conquiste e successi: dalle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienza della sicurezza economico-...

Agenzia delle entrate : come ottenere rimborsi via sms : Prima di andare in vacanza l’Agenzia delle entrate avvisa i contribuenti della possibilità di comunicare e ottenere avvisi sui rimborsi e pagamenti con un semplice sms sul proprio telefono. #rimborsi via sms. Basta registrarsi, accedere a Fisconline, inserire il proprio numero di cellulare nella sezione Contatti. Un messaggio di “Ag. entrate” avvisa del rimborso sul conto corrente comunicato. Servizio gratuito anche su #scadenze Questo il ...

Agenzia delle Dogane - chi è il nuovo direttore Benedetto Mineo : dallo staff di Totò Cuffaro alla guida di Equitalia : Tre anni fa non aveva ottenuto la riconferma al vertice di Equitalia: la poltrona era andata al tributarista renziano Ernesto Maria Ruffini. Ora Ruffini, nel frattempo diventato numero uno della nuova Agenzia delle Entrate in cui è confluito anche il braccio della riscossione, esce di scena. E Benedetto Mineo torna in campo come nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane, al posto dell’ex parlamentare Pd ed ex direttore generale ...

Maggiore nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate : Antonino Maggiore, generale di divisione della Guardia di Finanza, è stato indicato dal governo Conte come nuovo capo dell'Agenzia delle Entrate e andrebbe a prendere il posto dell'attuale direttore che è Ernesto Maria Ruffini, che è stato nominato amministratore delegato di Equitalia nel giugno del 2015, poi è diventato capo dell'Agenzia un anno fa, a luglio 2017, sostituendo Rossella Orlandi. Ruffini era diventato così anche presidente di ...

