L' affascinante avventura narrativa GRIS si mostra in un nuovo | bellissimo trailer

(Di lunedì 13 agosto 2018) Qualche giorno fa vi avevamo parlato di, un platform narrativo dal forte impatto visivo che avevato tutte le sue potenzialità di gameplay in un video di ben 15 minuti.Gli sviluppatori, il team di Barcellona Nomada Studio, hanno alimentato la nostra infatuazione per il gioco pubblicando oggi il revealdi, utile per dare un'ulteriore occhiata al suo gameplay ma soprattutto per farsi rapire dalla sua magnetica componente artistica. Senza alcun tipo di frustrazione derivante da eventuali morti o game over,ci accompagna alla scoperta del suo mondo attraverso delicati rompicapi da risolvere e fasi platform estremamente leggere, di cui possiamo avere un assaggio nello stessoarriverà su PC e Nintendo Switch a dicembre del 2018. Che ne pensate del gioco?