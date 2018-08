La Turchia pesa sulle Borse europee | Milano chiude in rosso con i bancari Spread a 278

La crisi della Turchia continua a pesare sulla Lira : Questo scenario può rivelarsi contagioso per l'economia dei mercati emergenti e per l'Unione Europea, creando un effetto di reazione a catena. Di fatto, l'euro ha aperto questa settimana con un nuovo ...

Borse europee con il segno meno. Pesa la Turchia : Teleborsa, - Seduta nera per le piazze del Vecchio Continente , preoccupate per l'economia turca ma soprattutto per la crisi della lira turca nonostante le rassicurazioni di Erdogan. La Borsa di Istanbul sta cedendo oltre il 4%. Negativo l'Euro / Dollaro USA, in flessione dell'1,01%...

