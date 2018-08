La Serie B tira dritto sulle 19 squadre | ma il Catania attacca | “Blocchiamo tutto”

Calcio - Avellino fuori dalla Serie B! Gli irpini ripartiranno dalla Serie D : Il TAR del Lazio ha detto no: l’Avellino non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B e dovrà dire addio al Calcio professionistico. Gli irpini, con tutta probabilità, riusciranno a ripartire dalla Serie D con il titolo sportivo di un’altra società, acquisendone anche il nome. Dopo nove anni tra i professionisti ecco che finisce un altro capitolo della storia dell’Avellino: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

Il Fantacalcio entra nel vivo : rigori e punizioni - ecco chi li tira in Serie A. In fermento i Magic allenatori [NOMI] : Fantacalcio– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i Magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei Magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sugli specialisti dei calci di punizione e rigori. ecco squadra per squadra i nostri consigli. Per ...

Il Bari è di De Laurentiis : ripartirà dalla Serie D : Il Bari calcio riparte dalla Serie D con Aurelio De Laurentiis: è stato il primo cittadino Decaro a comunicare la scelta. L'articolo Il Bari è di De Laurentiis: ripartirà dalla Serie D è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rigoristi Fantacalcio Serie A : da Ilicic a Lasagna - i possibili tiratori : I Rigoristi al Fantacalcio sono davvero merce pregiata. Sono quei calciatori che in Serie A si prendono la briga di calciare dagli undici metri, regalando il più delle volte il bonus del gol a chi l'ha scelti. Occhio però al rovescio della medaglia, perché un eventuale errore dal dischetto vuol dire prendere un "malus" in termini di punteggio. Ad ogni modo il consiglio è quello di avere almeno tre Rigoristi in rosa, asta permettendo. Chi saranno ...

Il Chievo Verona tira un sospiro di sollievo : resta in Serie A : Il Chievo Verona non è processabile così come il suo Presidente Luca Campedelli. I veneti, per ora, hanno vinto la loro battaglia sulle plusvalenze fittizie con il Cesena, dal 2015 al 2017, visto che ...

Una cordata locale rileva il Cesena : ripartirà dalla Serie D : Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e pubblicità, ha vinto il bando per la società che allestirà il nuovo Cesena. L'articolo Una cordata locale rileva il Cesena: ripartirà dalla Serie D è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - il Cesena ripartirà dalla Serie D. Trovata una cordata : Il Cesena giocherà in Serie D nella prossima stagione. La squadra bianconera potrà quindi rimanere in vita e ripartire dai dilettanti con la nuova denomina Cesena Fc, dopo il fallimento dell’Ac Cesena e la conseguente esclusione della squadra dal campionato di Serie B. Come riportato dall’Ansa il bando di gestione è stato vinto dalla società Pubblisole, una holding specializzata in comunicazione e raccolta pubblicitaria, che fatto da cordata per ...

Serie A - il Parma è salvo. Ma partirà da meno cinque punti : Il Parma può esultare parzialmente. Il club ducale, infatti, per il presunto illecito emerso prima dell'ultima sfida di campionato contro lo Spezia non andrà in Serie B . La squadra allenata da ...

Serie B : il Foggia è salvo - partirà da -8. Assolto De Zerbi : Il Foggia è salvo, mentre la Virtus Entella è ancora in Serie C. È il risultato della sentenza di secondo grado della giustizia sportiva, che ha ridotto da 15 a 8 punti la penalizzazione che la ...

Bari - sfuma la possibilità Serie C : il club ripartirà dalla D : E’ fallito uno dei club più storici del calcio italiano, il Bari. Nelle ultime ore si era aperta per il club la possibilità della Serie C: Nicola Canonico, presidente del Bisceglie, aveva offerto il titolo sportivo del suo club e l’iscrizione del Bari 2018 in Serie C, poi la situazione è sfumata per la contestazione da parte dei tifosi biancorossi: “Ad un gesto di generosità e amore per la propria squadra e città si ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Bari verso il fallimento - Radrizzani si ritira : Serie B a rischio : Ormai anche la più piccola speranza sembra scomparsa. E il Bari si avvicina al fallimento dopo 110 anni di storia. Prima l'estromissione della Covisoc dal prossimo campionato di Serie B. Dunque il ...

Serie B – Si mette malissimo per il Bari - Radrizzani si ritira : adesso c’è solo un modo per evitare il fallimento : Il proprietario del Leeds ha deciso di non accollarsi l’aumento di capitale obbligatorio per salvare il club, adesso la palla passa in mano a Giancaspro Si mette male per il Bari, Andrea Radrizzani infatti si è tirato indietro nella trattativa per rilevare la società biancorossa e adesso si fa sempre più reale l’addio alla Serie B. Il proprietario del Leeds era entrato in campo per versare il 70% dei 4 milioni e 591 mila euro ...