La Sampdoria non si ferma ad Ekdal | altri tre colpi entro la fine del mercato

Calciomercato Sampdoria - Osti e Sabatini scatenati : arriva Ekdal ma non solo… : Calciomercato Sampdoria, il duo composto da Osti e Sabatini prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa di Giampaolo Calciomercato Sampdoria, Ekdal è ad un passo dalla firma col club doriano che dunque trova il centrocampista di qualità chiesto a gran voce da Giampaolo. Osti e Sabatini non intendono fermarsi all’arrivo dello svedese, dato che da ieri per la mediana stanno sondando anche la pista Rode. Il calciatore del ...

Mustafi : 'La Sampdoria è casa mia - e dire che non volevo venirci...' : E sempre da blucerchiato ha alzato la Coppa del Mondo. Pochi giorni fa, quando la Samp era in trasferta in Inghilterra, Mustafi è andato a trovare i vecchi amici nel ritiro di Saint Albans. Da poco ...

Sampdoria scatenata : non solo Obiang in arrivo - tutte le novità dal fronte mercato : Sampdoria attivissima in questa fase di calciomercato, il nuovo dirigente Sabatini sta lavorando su più fronti La Sampdoria continua a lavorare sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo. Sabatini ha ancora qualche colpo in canna e, come raccontato oggi da Skysport, si appresta ad annunciare l’acquisto di Obiang per la mediana. Si tratta di un ritorno per il centrocampista, il quale non rimarrà ...

Sampdoria scatenata : è fatta per Defrel - arriva il centrocampista - ma non solo… : Sampdoria pronta ad ufficializzare alcuni innesti di spessore per la rosa di mister Giampaolo: tutti i dettagli sulle trattative in corso La Sampdoria si sta mobilitando per rafforzare la rosa di mister Giampaolo dopo alcune cessioni illustri quali Zapata, Strinic e Torreira. Il primo colpo di questa seconda fase di calciomercato sarà Defrel, accordo raggiunto sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio, per un totale di ...

Sampdoria - ecco M’Bia ma non solo : in arrivo un altro difensore : Sampdoria pronta a rafforzarsi ulteriormente con due possibili nuovi innesti per la rosa di mister Giampaolo: tutte le mosse di Sabatini La Sampdoria è davvero vicinissima a M’Bia. Il centrocampista, utilizzabile anche da difensore centrale, si appresta a firmare un nuovo contratto con il club doriano. Nato in Camerun, ma con passaporto francese, l’ex Siviglia si trova al momento senza contratto, sarebbe dunque un colpo a ...

Sampdoria - senti Ferrero : «L'Europa League non è un sogno» : Ferrero a tutto tondo in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: dall'Europa League al mercato, le parole del presidente della Sampdoria.

Calciomercato Sampdoria - procede l’operazione Tavares : ma spunta un ostacolo non di poco conto : Il club blucerchiato continua a trattare con il San Paolo Junior Tavares, ma deve prendere in fretta una decisione Salutato Torreira, passato ufficialmente all’Arsenal, la Sampdoria adesso si concentra sul mercato in entrata. Il club blucerchiato continua a monitorare la situazione di Junior Tavares, talento classe 1996 del San Paolo. Una trattativa resa insidiosa dal fatto che i doriani hanno al momento una sola casella libera per ...

Defrel - c'è la Sampdoria. Frosinone su Castan : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Gregoire Defrel potrebbe lasciare Roma dopo appena una stagione. Come scrivono Schira e Pessina su ' La Gazzetta dello Sport ', la Sampdoria di Giampaolo pensa proprio all'attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo. L'unico ostacolo potrebbe essere uno: l'altro ingaggio percepito dall'ex giocatore del ...

Calciomercato Sampdoria - non solo La Gumina : scatto anche per il centrocampo : Calciomercato Sampdoria – E’ una Sampdoria attivissima quella che si avvicina alla prossima stagione del campionato di Serie A, la dirigenza blucerchiata è al lavoro con l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Giampaolo. Ad un passo l’attaccante La Gumina del Palermo mentre nella notte importante passo in avanti anche per Jankto dell’Udinese. Intesa con il club bianconero raggiunta per un ...

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...