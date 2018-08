La ricerca della felicità film stasera in tv 13 agosto | trama | curiosità | streaming

La ricerca della felicità/ Su Rete 4 il film di Gabriele Muccino con Will Smith (oggi - 13 agosto 2018) : Stasera su Rete 4 va in onda il film La ricerca della felicità diretto dal regista italiano Gabriele Muccino e con nel cast l'attore americano Will Smith e il suo figlio naturale.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Fondazione Italiana Linfomi sostiene i giovani ricercatori : due bandi attivi a sostegno della ricerca sui linfomi : Fondazione Italiana linfomi ha attivato due bandi per sostenere giovani ricercatori, e consentire in questo modo di far compiere passi avanti agli studi sui linfomi. bandi che vedono importanti collaborazioni con altre realtà che operano nella ricerca a livello nazionale. Grande interesse sta suscitando il Bando giovani ricercatori 2018 pubblicato il 15 giugno scorso, i cui termini di partecipazione sono aperti fino al 27 settembre: si tratta di ...

MotoGP - GP Austria. Dovizioso alla ricerca della 'decima' con Ducati : ... al Red Bul Ring si prospetta questo fine settimana un'altra battaglia tra i due piloti Ducati e Marquez: l'anno scorso il campione del mondo arrivò a una curva dalla vittoria, l'ultimo GP e i test ...

Parcheggi - traffico e caldo : a Rimini d'estate aumentano i litigi. I risultati della ricerca : A confermarlo la scienza: nelle università internazionali come quella di Cardiff, gli esperti hanno provato che la correlazione tra calore e nervosismo c'è. A provarlo le statistiche su episodi ...

Alfio Quarteroni - il ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi : “Abbiamo i migliori ricercatori” : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carriera Alfio Quarteroni ha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ...

La ricerca della vacanza perduta : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30-31 di «Vanity Fair», in edicola fino al 15 agosto. Penso all’estate e la memoria va indietro, al periodo più bello della mia vita, quello tra gli anni ’50 e i ’60. Mia madre mi mandava in colonia con le suore di Nevers, e partivamo con i nostri cappelletti bianchi in testa e i panini pieni di stracchino o di frittata, a bordo di un pulmino Volkswagen, verso il mare di Ostia, stabilimento ...

ricerca : i diamanti blu una prova del meccanismo di riciclo della crosta terrestre : Il gruppo coordinato da Evan Smith, del Gemological Institute of America, ha scoperto che i diamanti blu sono l’ulteriore prova del meccanismo di riciclo della crosta terrestre: il colore di tali gemme si deve a un elemento presente nel fondale degli oceani, il boro, che scivola alla profondità alla quale si producono i diamanti blu, tra 410 e 660 km, grazie al movimento delle placche terrestri (la maggior parte degli altri diamanti si ...

ricerca : scoperto come controllare la polarizzazione della luce attraverso il germanio : controllare la polarizzazione della luce sfruttando i processi di interazione luce-materia in materiali semiconduttori come il germanio. È la scoperta dei Ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca che permetterà di realizzare connessioni internet più veloci e personal computer più performanti. In futuro questi risultati potrebbero essere impiegati per una rapida diagnostica molecolare con possibili ...

ricerca : studio italiano identifica i geni della psoriasi : identificati i 4 geni regolatori della psoriasi, grazie a uno studio effettuato dai Ricercatori dell’Università di Genova e dell’Università di Verona, guidati rispettivamente da Antonio Puccetti e Claudio Lunardi e da Marzia Dolcino, pubblicato su ‘Frontiers in Immunology’: si è rilevato che esistono dei fattori genetici che determinano lo sviluppo della malattia psoriasica nella sua forma cutanea, osteoarticolare ...

Francesca Cipriani alla ricerca di un fidanzato/ A.A.A. cercasi giovane...l'annuncio della giunonica gieffina : Francesca Cipriani alla ricerca disperata di un fidanzato tra l'appello a Uomini e donne e quello social, chi si farà avanti per la giunonica gieffina? Ecco i dettagli della "selezione"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Odissea nello spazio - sconosciuto - antipasto della Notte Europea dei ricercatori 2018 : Un modo per avvicinarsi e conoscere il mondo della ricerca e i Ricercatori, persone ordinarie con un lavoro straordinario. Il culmine sarà venerdì 28 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori ...

Odissea nello spazio (sconosciuto) antipasto della Notte Europea dei ricercatori 2018 : Rappresentano il 96% del nostro Universo ma sono invisibili agli occhi (e a ogni più sofisticato strumento): sono la materia e l’energia oscura, il più grande enigma della cosmologia moderna. A raccontare gli affascinanti misteri di questo Universo oscuro sarà Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in occasione di uno degli incontri di avvicinamento della Notte Europea dei Ricercatori ...

‘MEETmeTONIGHT’ entra nel circuito della Notte europea dei ricercatori : La due giorni di divulgazione scientifica “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca” diventa nel 2018 e 2019 evento

UNIVERSITÀ. 'MEETmeTONIGHT' ENTRA UFFICIALMENTE NEL CIRCUITO DELLA NOTTE EUROPEA DEI ricercaTORI : Tutte le iniziative convergeranno attorno a cinque grandi aree tematiche: 'Scienza e Tecnologia', 'Cultura e Società', 'Ambiente', 'Salute' e 'Patrimonio Culturale', all'interno delle quali sono ...