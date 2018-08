La notte | fonda | delle chiese

Grave incidente nella notte - muore dirigente della Fondazione Arena : Corrado Ferraro Corrado Ferraro, un diploma al conservatorio in violino e una laurea in economia e gestione delle imprese di servizi, ricopriva il ruolo di direttore dell'area marketing dell'ente ...

Inchiesta ' notte di San Rocco" : annullata l'interdittiva per la Fondazione - : Dopo la restituzione dei beni, il Riesame annulla l'interdittiva per la Fondazione 'Notte di San Rocco' . Il collegio , Presidente Maria Pia Verderosa, a latere Bianca Todaro e Anna Paola Capano, ha ...

notte fonda a Varsavia - Polonia eliminata dai Mondiali : La Polonia è fuori dal Mondiale. A Kazan, nell'incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio di Falcao al 70mo e sigillo di Cuadrado al 75mo. Con questa vittoria la Colombia si porta a tre punti in classifica, ad una lunghezza dal duo di testa Giappone-Senegal, mentre i polacchi rimangono a zero punti.