LA MORTE AVANZA DI DUE MILLIMETRI ALL' ORA Scoperta la velocità d' invecchiamento delle

La MORTE AVANZA a una velocità di 30 micrometri al minuto : Per la prima volta siamo riusciti a misurare la velocità con la quale la morte avanza. A raccontarlo sulle pagine di Science sono stati i ricercatori della Stanford University in California, secondo cui la morte in una cellula si diffonderebbe molto velocemente, a un ritmo di 30 micrometri al minuto. Precisiamo che in alcuni casi le cellule possono “sacrificarsi”, decidendo in altre parole quando arriva il loro momento di morire: alcune, ...