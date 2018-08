La morte avanza a una velocità di 30 micrometri al minuto

wired

(Di lunedì 13 agosto 2018) Per la prima volta siamo riusciti a misurare lacon la quale la. A raccontarlo sulle pagine di Science sono stati i ricercatori della Stanford University in California, secondo cui lain una cellula si diffonderebbe molto velocemente, a un ritmo di 30al. Precisiamo che in alcuni casi le cellule possono “sacrificarsi”, decidendo in altre parole quando arriva il loro momento di morire: alcune, infatti, vanno in apoptosi, ovvero subiscono unaprogrammata per contribuire al mantenimento del numero di cellule di un sistema. Altre, invece, lo fanno per prevenire cancro o per impedire la propagazione dei virus patogeni. “Finora si sapeva che una volta che lacellulare programmata è iniziata, il segnale si diffonde rapidamente all’interno di una cellula”, spiega il coautore James Ferrell, biologo della Stanford University in ...