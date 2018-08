La mamma di Meghan Markle è pronta a trasferirsi a Londra e forse a diventare nonna

La mamma di Meghan Markle pronta a lasciare gli Usa : gravidanza in vista? - Ultime Notizie Flash : La mamma di Meghan Markle pronta a lasciare gli Usa: gravidanza in vista? Doria si trasferisce a Londra per stare al fianco di sua figlia e dedicarsi al ruolo di nonna?

Doria Ragland - la mamma di Meghan si trasferirà in Inghilterra : Doria Ragland, la madre di Meghan Markle, si starebbe preparando per trasferirsi a Londra per stare vicino a sua figlia e al principe Harry. L’unico membro della famiglia di Meghan ad aver partecipato al royal wedding sarebbe «fuori di sé per l’eccitazione» all’idea di vivere in Inghilterra. Un amico della donna ha detto che il trasferimento potrebbe avvenire già il mese prossimo, in tempo per festeggiare il suo 62esimo ...

Meghan Markle/ La richiesta a mamma Doria Ragland e la risposta : “concentrarsi sulla nuova vita” : Meghan Markle, la sposa del Principe Harry avrebbe paura di vedere il padre; la richiesta a mamma Doria Ragland e la risposta: “concentrarsi sulla nuova vita”.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:05:00 GMT)

Meghan Markle copia Kate Middleton e si rivela una mamma perfetta : Meghan Markle copia un’altra volta Kate Middleton (non solo nel look) e ottiene l’ennesimo successo. Quella della Duchessa del Sussex sembra una strategia vincente: ispirarsi in tutto e per tutto alla cognata. L’ultima occasione per mettere in atto il suo piano “mimetico”, Lady Markle l’ha sfruttata nel weekend durante l’Audi Polo Challenge, la partita di polo ad Ascot cui hanno preso parte Harry e ...

Meghan Markle copia Kate Middleton e si rivela una mamma perfetta : Meghan Markle copia un’altra volta Kate Middleton (non solo nel look) e ottiene l’ennesimo successo. Quella della Duchessa del Sussex sembra una strategia vincente: ispirarsi in tutto e per tutto alla cognata. L’ultima occasione per mettere in atto il suo piano “mimetico”, Lady Markle l’ha sfruttata nel weekend durante l’Audi Polo Challenge, la partita di polo ad Ascot cui hanno preso parte Harry e ...