La madre del ragazzo che ha denunciato l' annuncio razzista di Trenord ha chiesto aiuto a

Annuncio razzista sul treno - la madre del passeggero chiede l'intervento di Mattarella : "Mio figlio linciato per colpa della Lega" : A partire dal Facebook di 'Lega - Salvini premier', minacce e ingiurie. La donna: "Fatto politico che riguarda la nostra democrazia, potrebbe succedere a chiunque"

Isola d'Elba - 19enne morto durante immersione/ Ultime notizie : trovato sul fondale da compagno della madre : Isola d'Elba, 19enne morto durante immersione: è stato trovato in fondo al mare da compagno della madre. Vani i tentativi di soccorso. Possibile malore la causa del decesso(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Tragedia all'Elba - 19enne muore durante l'immersione : il compagno della madre lo trova in fondo al mare : Un ragazzo di 19 anni, Michele Maccianti di Follonica è morto all'isola d'Elba, a Capoliveri, Livorno,, dopo una lunga rianimazione a seguito di un malore sopraggiunto nel corso di una immersione, ...

SALVINI : "BASTA GENITORE 1 E 2 - RIPRISTINO PADRE E madre"/ Gay Center chiede intervento del Premier Conte : Carta d’identità, SALVINI: "Via GENITORE 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘PADRE’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:26:00 GMT)

Salemi - bimbo di due anni cade dal balcone/ Ultime notizie Palermo - madre in casa al momento dell'incidente : Salemi, bimbo di due anni cade dal balcone: Ultime notizie Palermo, intervenuto l'elisoccorso per il trasporto in ospedale, madre in casa al momento dell'incidente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:32:00 GMT)

Salvini cambia i moduli della carta d'identità - madre e padre sostituiranno genitore 1 e genitore 2 : "La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica, c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2'. Ho fatto subito modificare il ...

Salvini : «Ho fatto togliere genitore 1 e genitore 2 dal sito del ministero. Si torna a madre e padre» : «L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare , in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro» ha proseguito Salvini rimanendo sul ...

Salvini cambia i moduli della carta d'identità : madre e padre al posto di genitore 1 e genitore 2 : Il no di Matteo Salvini all'utero in affitto passa anche per questioni lessicali: "La settimana scorsa mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano 'genitore 1' e 'genitore 2' - racconta il vicepremier a La Bussola Quotidiana - Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione 'madre' e 'padre'. È una piccola cosa, un piccolo segnale, ...

La corsa della madre per salvare i bimbi dal treno : cos’è successo a Brancaleone : Le vittime sono Lorenzo e Giulia Pipolo, di 12 e 6 anni. Erano in vacanza assieme alla mamma, Simona Dall’Acqua, casalinga, e al convivente di lei, Antonio Alfonso Parpiglia, insegnante di lettere a Milano

Regno Unito - tredicenne stuprata e uccisa : accusato il badante della madre : La vicenda di cui stiamo per parlare all'interno di questo articolo riguarda purtroppo l'ennesimo episodio di stupro e violenza nei confronti di una ragazza di appena tredici anni, culminata con l'omicidio e l'occultamento del cadavere. Il tragico evento si è verificato a Southampton, nel Regno Unito, per mano di un ventiquattrenne, Stephen Nicholson, che svolgeva il lavoro di badante per la madre della vittima. Secondo quanto riferito dal ...

Terni - neonato trovato morto in un sacchetto del supermercato. Svolta nelle indagini : arrestata la madre : Aveva detto di avere abbandonato il neonato – suo figlio partorito qualche ora prima – per motivi economici. Lo aveva lasciato, aveva raccontato, nel parcheggio del supermercato ancora vivo, con la speranza che qualcuno lo notasse e se ne prendesse cura. Ma dall’accusa iniziale di infanticidio in condizioni di abbandono si è passati a quella più grave di omicidio volontario aggravato. Il neonato è morto – questa la prima ...

