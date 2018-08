La Luce Blu degli Smartphone porterebbe alla Cecità : Secondo recenti studi la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe a gravi problemi agli occhi, inclusa la possibilità di perdita totale della vista La Luce Blu degli Smartphone porterebbe alla Cecità Secondo uno studio dell’Università di Toledo, la Luce blu prodotta dai display degli Smartphone porterebbe addirittura alla Cecità. Nel report si evince […]

Diretta/ Sampdoria-Viterbese (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Jankto qualifica i bLucerchiati! : Diretta Sampdoria Viterbese: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Marassi e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:19:00 GMT)

Ecco perché la Luce Blu di smartphone e computer causa danni alla vista : (foto: Dan Miller, The University of Toledo) Che la luce blu di computer, tv, smartphone e tablet non fosse l’ideale per la nostra vista lo si sapeva da tempo. Gli esperti ritengono che danneggi la retina accelerando l’insorgenza di maculopatie, malattie in genere legate all’età e che conducono gradualmente alla perdita della vista. Il motivo per cui la luce a queste particolari lunghezze d’onda sia dannosa, però, non era del tutto chiaro. ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : bLucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...

Calciomercato Sampdoria - Defrel è bLucerchiato : i dettagli dell’accordo [FOTO] : Sampdoria-Defrel, E’ FATTA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Grégoire Defrel (nato a Meudon, Francia, il 17 giugno 1991). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...

Defrel alla Sampdoria/ Ultime notizie - nuovo acquisto per i bLucerchiati : Colpo di calciomercato in casa Sampdoria: l'attaccante della Roma, Defrel, si trasferisce alla corte di Marco Giampaolo. Sostituirà il colombiano Zapata.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Diretta/ Sampdoria Feralpisalò (risultato live 0-1) streaming video e tv : Caracciolo gela i bLucerchiati! : Diretta Sampdoria Feralpisalò, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che i blucerchiati giocano contro la formazione bresciana, della Serie C(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:41:00 GMT)

SAMPDORIA FERALPISALO' / Streaming video e diretta tv : volti nuovi bLucerchiati - orario del match : diretta SAMPDORIA Feralpisalò, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che i blucerchiati giocano contro la formazione bresciana, della Serie C(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Calciomercato Sampdoria - boom boom bLucerchiato : passi in avanti per Pjaca : 1/10 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - Torreira saluta : «Sarò sempre tifoso bLucerchiato» : GENOVA - Dopo la firma con l' Arsenal , suo nuovo club, Lucas Torreira ha voluto salutare la Sampdoria e i suoi tifosi dopo il biennio trascorso in blucerchiato, utilizzando il proprio profilo ...

Sampdoria - la lettera da brividi di Torreira : lacrime per i bLucerchiati : Il centrocampista Torreira saluta la Sampdoria per indossare la maglia dell’Arsenal, ecco la lettera da brividi: “Addio è una parola troppa grossa, perciò vi dirò solo arrivederci. Lo farò perché la Sampdoria è stata la mia famiglia per due stagioni e resterà per sempre nel mio cuore. Vi dico arrivederci perché, anche se sarò lontano, non potrò mai dimenticare l’importanza di avervi avuto dalla mia parte, tutti, fin dal primo ...

Temù - arriva il primo gol di Jankto in bLucerchiato : Ponte di Legno - Si è conclusa con l'iniziativa di marketing 'Bimbi in campo' la quarta giornata di allenamento della Sampdoria a Temù. Sotto gli occhi del direttore tecnico Sabatini oltre che del Ds ...