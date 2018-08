La Lega vuole reintrodurre il reato di accattonaggio

L’Estonia vuole abolire l’ora Legale : Anche l’Estonia intende abolire l’ora legale, come proposto dalla Finlandia. Il ministro dell’Economia Kadri Simpson ha spiegato che la pratica

Anche L'Estonia vuole abolire ora Legale : ANSA, - HELSINKI, 9 AGO - L'Estonia vuole abolire l'ora legale, come proposto dalla Finlandia. Il ministro dell'Economia Kadri Simpson oggi ha spiegato che la pratica di spostare di un'ora in avanti le lancette durante i sei mesi più soleggiati, come avviene in tutta l'Ue, è diventata obsoleta, Anche in ...

C'è un motivo per cui la Lega vuole far rinascere le province : La Lega, spesso accusata di essere un partito dalle vedute ristrette, riscopre il sottile fascino della provincia. Lo scrive Il Corriere della Sera, non senza un filo di sorpresa: giace al Senato una proposta di legge per il ripristino di quelle che, per un certo periodo, sono state considerate più o meno alla stregua di enti inutili, abbozzi malriusciti di autonomie locali, emblemi dei costi eccessivi ed immeritati della politica. ...

Per le Olimpiadi il Giappone vuole adottare l'ora Legale : Tra i classici consigli estivi, riproposti ogni anno dai mass media di tutto il mondo, c'è anche quello che raccomanda di non svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata, pena la disidratazione o peggio un bel colpo di calore. Lo sanno bene le autorità Giapponesi, ...

La Lega rivuole le Province : «Ripristinare la Costituzione e ridare il voto ai cittadini» : Un disegno di legge presentato al Senato, firmato anche da Matteo Salvini. «Bisogna ripristinare la Legalità costituzionale». Oggi votano solo i sindaci del territorio, un sistema provvisorio tenuto in piedi dalla bocciatura del referendum del 2016

La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei Cinque Stelle : “Non si cambia” : È Gelo nel governo sull’abrogazione della legge Mancino sui reati di opinione. È il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, a rilanciare una vecchia battaglia della Lega e “chiodo fisso” di Matteo Salvini, a sostegno della quale il partito di via Bellerio raccolse anche le firme, nella primavera del 2014. A Fontana fa subito sponda il ministro de...

Sondaggi Politici/ Decreto Dignità : Governo Lega-M5s vuole abolire Jobs Act - ma il 43% vuole solo ‘cambiarlo‘ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «colLega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Nessuno vuole MeLegatti - addio al marchio storico del pandoro : Nessuno vuole Melegatti e sotto l’albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico pandoro brevettato a Verona. L’asta per tentare di vendere in un’unica soluzione Melegatti e Nuova Marelli è andata deserta. Il termine era fissato alle 12 di venerdì 27 luglio nello studio dei curatori fallimentari Bruno Piazzola e Lorenzo Mio...

Salvini vuole l'ultima parola sui vertici Fs. Slitta la scelta del successore di Mazzoncini : la Lega rilancia Bonomi e Gentili : Se l'etica, per usare un termine molto caro ai 5 Stelle, viaggia su un binario velocissimo e ha portato il governo ad accompagnare alla porta Renato Mazzoncini con vigore e rapidità, la scelta del nuovo amministratore deLegato di Fs ha tempi decisamente più lenti e registra una nuova fumata nera. L'accordo tra Lega e 5 Stelle ancora non c'è. Il tema è stato al centro della trattativa a oltranza tra Matteo Salvini e ...