La Lecciso e Al Bano di nuovo insieme a Cellino senza Romina

Al Bano e Loredana Lecciso : eccoli insieme a Cellino…. (FOTO) : Sul profilo Instagram di lei la foto scattata da loro figlio Bido nella tenuta pugliese del cantante Al Bano e Loredana Lecciso, pace fatta: insieme a Cellino Pace fatta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Di ritorno di fiamma non si può certo parlare, ma i rapporti tra i due, dopo mesi di botta e rispota al vetriolo, sono tornati distesi, come dimostra la foto pubblicata da lei su Instagram. A immortalarli insieme, sorridenti, nella tenuta del ...

Il ritorno di Al Bano e Loredana Lecciso : Tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non mettere mai il becco neanche se sei Romina Power , forse. Si scherza, ovviamente. Anche se la ex coppia sembra aver ritrovato un certo equilibrio. Nonostante ...

Al Bano e Loredana Lecciso - pace fatta : insieme a Cellino : Sul profilo Instagram di lei la foto scattata da loro figlio Bido nella tenuta pugliese del cantante

Romina - frecciatina al veleno sulla Lecciso : “Al Bano non voglio ritrovarti più con una bionda” : Al Bano e Romina tornano ancora una volta sul palco insieme e l’attrice lancia una frecciatina a Loredana Lecciso. La coppia di Felicità in questi giorni ha organizzato un concerto gratuito a Rimini. Dopo che il live in programma per fine luglio era stato annullato a causa di alcuni problemi, Al Bano e Romina avevano deciso di esibirsi comunque per i fan. Così il 9 agosto gli artisti sono saliti sul palco, cantando i loro più grandi ...

Romina lancia un messaggio alla Lecciso durante il concerto con Al Bano a Rimini : “More dharma, less drama”: è questo il messaggio lanciato da Romina Power durante il concerto di Rimini con Al Bano Carrisi. Parole che sembrano riferite a Loredana Lecciso e alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna del cantante di Cellino San Marco. Nei giorni scorsi infatti si era parlato molto dell’appello lanciato dalla showgirl pugliese, preoccupata per le condizioni di salute di Al Bano. Secondo fonti ...

Romina Power - la voce clamorosa sul trasloco a casa di Al Bano : lo sfregio definitivo a Loredana Lecciso : Romina Power sembra sempre più vicina al suo ex Al Bano Carrisi , al punto da aver deciso di traslocare di nuovo a Cellino San Marco, il regno del cantante pugliese dove i due hanno condiviso per ...

Romina si trasferisce a Cellino da Al Bano. Il gossip e il silenzio della Lecciso : Romina Power è pronta a trasferirsi a Cellino San Marco nella casa di Al Bano Carrisi? Da giorni circolano alcune indiscrezioni secondo cui l’attrice americana sarebbe pronta a tornare nella casa in cui ha trascorso gli anni più belli della sua vita. Complice l’intervento di Jolanda, la madre del cantante, che è molto legata a Romina e vorrebbe vederla più vicina a suo figlio. Nell’ultimo periodo, complici anche diversi ...

Dopo l’appello della Lecciso parla Al Bano : “Tutte balle!” : Dopo l’appello di Loredana Lecciso a Romina Power, Al Bano Carrisi rompe il silenzio con un’intervista che fa chiarezza riguardo la sua situazione. Nei giorni scorsi si era parlato a lungo di una possibile pausa del cantante, impegnato in questi giorni con una serie di concerti in coppia con l’ex moglie. In particolare alcune fonti avevano riferito di un appello disperato lanciato dalla Lecciso, che aveva chiesto alla Power di ...

“Love”. Loredana Lecciso - il messaggio infiamma il gossip : Al Bano sorpreso : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso non stanno più insieme da qualche tempo. Il Leone di Cellino San Marco, dopo essersi riavvicinato al suo vecchio amore, Romina Power, cerca sempre di evitare il tema gossip. Anzi, meno si parla della sua vita privata più Al Bano è contento. Eppure, vuoi per l’interesse mediatico del pubblico italiano, vuoi per le tante interviste rilasciate dalle diverse parti chiamate in causa, di Al Bano, Romina e ...

La Lecciso lancia un appello a Romina Power su Al Bano : Dopo un lungo silenzio Loredana Lecciso ha deciso di lanciare un appello a Romina Power, chiedendole di fare qualcosa per Al Bano. Da mesi ormai la showgirl pugliese e il cantante hanno annunciato la fine della loro relazione, ma la rivalità della Lecciso con Romina non sembra destinata a finire. Mentre Loredana è sempre più lontana dall’artista di Cellino San Marco, l’attrice americana ha ritrovato con Al Bano l’intesa di un ...

Al Bano - Loredana Lecciso consiglia Romina Power : "Se gli vuoi bene - smetti di farlo cantare" : Non sta passando un ottimo periodo di salute Al Bano Carrisi: il cantante pugliese ha deciso di porre un freno alla sua intensa attività live a causa di alcuni problemi che affliggono le sue corde vocali. Così l'interprete dovrà fermarsi a partire dai primi giorni del 2019 per rimettersi in sesto.Informata sulla questione, Loredana Lecciso, ormai ex compagna del cantante, non è molto contenta del fatto che l'uomo con il quale ha condiviso ...

Al Bano - Loredana Lecciso consiglia Romina Power : "Se gli vuoi bene smetti di farlo cantare" : Non sta passando un ottimo periodo di salute Al Bano Carrisi: il cantante pugliese ha deciso di porre un freno alla sua intensa attività live a causa di alcuni problemi che affliggono le sue corde vocali. Così l'interprete dovrà fermarsi a partire dai primi giorni del 2019 per rimettersi in sesto.Informata sulla questione, Loredana Lecciso, ormai ex compagna del cantante, non è molto contenta del fatto che l'uomo con il quale ha condiviso ...

Loredana Lecciso rompe il silenzio : 'il consiglio' per Romina per il bene di Al Bano : Questo articolo è stato verificato con: https://www.nanopress.it/spettacoli/2018/08/03/Loredana-Lecciso-contro-Romina-power-non-costringa-al-Bano-a-cantare/219534/ https://www.ilmessaggero.it/societa/...

Al Bano - stop ai concerti causa stress. E Loredana Lecciso consiglia Romina Power : stop imprevisto per Al Bano Carrisi, costretto a fermare la sua intensa attività live a causa di qualche piccolo problema alle sue corde vocali, accumulatisi negli ultimi anni (e magari approfittare di questo pit stop per godersi il nipotino). Il cantante, dunque, si prenderà una pausa ricostituente fin dai primi giorni del 2019 per riuscire a tornare in piena forma già nel corso del prossimo anno. La cosa non sarebbe passata inosservata a ...