La guerra è un omicidio in grande

Foggia - agguato a Vieste : ucciso uomo vicino al clan Perna. È il terzo omicidio nel 2018 nella guerra del Gargano : Lo hanno raggiunto in campagna mentre era con un amico e lo hanno freddato a colpi di arma da fuoco. terzo omicidio dall’inizio dell’anno a Vieste, nel Foggiano, dove due clan della mafia garganica continuano a fronteggiarsi per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti in arrivo dall’Albania sulle coste del promontorio, miccia della guerra che lo scorso anno ha lasciato 17 persone sull’asfalto. La ...